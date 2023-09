Invitan a depositar la basura electronica en los contenedores de ICSA

Ciudad Juárez.- Aún continúa la recolección de basura electrónica en el Instituto de Ciencias Sociales (ICSA), de la UACJ.

Los artículos que podrá llevar son aparatos como microondas, CPU, cables, televisores, consolas de videojuegos, entre otros, informó Benito Pérez, asistente profesional de la Jefatura de Sustentabilidad Ambiental Universitaria (Susau).

"Pueden traer cualquier aparato eléctrico que tengan y que ya no les este funcionando, pueden ser cargadores que ya no les sirvan de teléfonos viejos, aparatos domésticos, solo refrigeradores o lavadoras, u objetos grandes no estamos aceptando", dijo.

Aclaró que no se reciben tóneres, DVD's, casetes, baterías de auto, focos, disquetes, cartuchos, radiografías y VHS.

Este viernes estarán hasta las 8:00 de la noche, y mañana que es el último día de 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

La campaña se realiza en el marco del "Día Mundial de la Limpieza", instaurado este año el 16 de septiembre.

Los contenedores se ubican en el estacionamiento del instituto, acceso a la caseta A2, ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar.