Invitan a cruzada de trámite de permisos

Ciudad Juárez— La Coordinación de Seguridad Vial anunció que mañana se llevará a cabo una cruzada de dependencias en la que se realizará el trámite de diferentes tipos de permisos como el de circulación temporal y los marbetes para personas con discapacidad.

Para realizar el trámite de marbete de estacionamiento de discapacidad, es necesario llevar la constancia o certificado médico que indique el padecimiento de la persona, una identificación con fotografía, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, licencia de conducir de la persona con discapacidad o del conductor, tarjeta de circulación del vehículo donde será trasladada la persona además de que es indispensable que se presente el ciudadano con discapacidad para que se le realice una valoración médica, se indicó.

Para los permisos de circulación temporal es necesario llevar el pedimento de importación no mayor a tres años, la factura importadora, licencia de conducir vigente y legible, credencial de elector, comprobante de domicilio sin adeudos y no mayor a tres meses, la baja de placas no mayor a tres años en caso de haberlas tenido, en el caso de vehículos de agencia se debe presentar la factura de origen y la carta factura en original, informó la dependencia.

El evento se realizará en la avenida De las Torres y Palacio de Mitla de las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, se indicó en un comunicado de prensa.

