Invitan a congreso de mujeres

Para motivar la conciencia en temas de equidad, inclusión y debatir la problemática que viven las mujeres en nuestra ciudad, este sábado integrantes del Club Rotaract, llevarán a cabo el segundo congreso de mujeres denominado “Human/as” en las instalaciones de La Rodadora a partir de las 11:00 de la mañana.

“Es un congreso de mujeres para todo el mundo, no tienes que ser mujer nada más para ir, y se pone en diálogo todos los temas controversiales que están pasando en la ciudad, ya sea violencia, desigualdad laboral, todo lo que es el machismo, la educación, movimientos que existen”, indicó Sofía Sánchez, directora de Rotaract Verde y encargada del evento.

Destacó que además de ser un espacio gratuito, en el que varios ponentes e invitados tocarán estos puntos, también se busca dar orientación de los lugares y organizaciones a los que se puede acudir por ayuda en caso de cualquier situación de este tipo.

“Se invita a abrir el tema de todo lo que está pasando, sobre todo lo que es la violencia, vamos a hacer más énfasis porque queremos ya cambiar el chip que tiene la gente de que es nuestra culpa, que nos lo hacen porque nos vestimos de una forma, porque salimos de una forma, victimizan a los culpables y piensan que todo es nuestra culpa y justifican lo que nos pasa”, comentó.

Entre las ponencias se encuentra “Machirrín”, platica en la que se hablará de los micromachismos y el rol del hombre, además de educación con equidad, equidad laboral, violencia de género y una mesa de opinión sobre el “sexting”.

“También va a estar He for She (conferencia) que es un movimiento de la ONU; Guillermo Asiain nos va a platicar en lo que consiste el movimiento”, dijo.

El congreso contempla una feria de la salud para dar pruebas gratis de embarazo, canalizaciones para citas de mamografía en el Hospital General, módulos para inscribirse al Seguro Popular y un taller de lactancia.

Esta será la segunda ocasión en que se desarrolla el congreso, pues el primero transcurrió el año pasado con la asistencia de unas 80 personas a tres conferencias que trataron sobre violencia de género e inmigración, emprendimiento y brecha generacional.

Ahora fueron invitados diversos colectivos de arte relacionada con la mujer, que tendrán una exposición para el final de Human/as. (Abril Salgado)





Todos pueden acudir, habrá:

Debate de temas relacionados con

las problemáticas que enfrentan las mujeres

• Ponencia ‘Machirrín’

• Mesa de opinión sobre el sexting

• Conferencia He for She

• Feria de la salud para dar pruebas gratis

de embarazo

• Canalizaciones para citas de mamografía en el Hospital General

• Módulos para inscribirse al Seguro Popular

• Taller de lactancia





[email protected]