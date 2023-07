Invitan a compartir imágenes de la Sierra de Juárez

Ciudad Juárez.- Con la finalidad de compartir información sobre la flora y fauna de la región, el colectivo Sierra de Juárez hizo un llamado a los senderistas, ciclistas y juarenses en general para que tomen imágenes sobre la sierra local y las compartan en la app iNaturalist.org.

Por medio de la aplicación móvil iNaturalist.org, tanto en Android como en IOS, los fronterizos pueden compartir sus fotos y también pueden unirse a la red https://www.inaturalist.org/.../sierra-de-juarez-chihuahua

Entre la fauna de la Sierra de Juárez destacan la serpiente de cascabel, el coyote, el correcaminos, el gato montés, el jabalí, el zorrillo, el zorro de montaña, la liebre, la codorniz y los búhos cornudos, informó Raymundo Aguilar, integrante de la agrupación.

En la Sierra de Juárez existen 11 especies de serpientes, cinco de las cuales son venenosas (todas ellas de cascabel), y se alimentan de aves, reptiles y mamíferos pequeños. Su mayor presencia es entre las 7:00 y las 11:00 de la mañana, pero incluso durante la noche pueden tener actividad, por lo que es importante saber qué hacer en caso de encontrarse con una, dijo.

Las recomendaciones son mantenerse en el sendero, evitar manipularla, no perturbarla, no acercarse, alertar al grupo, no usar música para poder estar alertas y no matarlas ni atacarlas.

En caso de una mordedura, los heridos deben marcar de inmediato al 911, guardar la calma, cubrir la herida y si es posible tomar foto de la serpiente o víbora para determinar el antídoto, explicó Aguilar.

Sobre la flora, dijo que de acuerdo con un estudio florístico realizado por una bióloga de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), existen más de 140 familias de plantas con flores en la Sierra de Juárez, entre cactus, arbustos y maleza.

Hace unos meses, el colectivo también convocó a geólogos, biólogos y especialistas en temas de medio ambiente que aporten sus conocimientos como voluntarios.

Para mayor información sobre el colectivo, los interesados pueden visitar la página de Facebook Sierra de Juárez.