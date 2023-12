Invita Ballet Folclórico de la Frontera a bailar para crecer

Ciudad Juárez.- El Ballet Folclórico de la Frontera abrió la convocatoria ‘Baila con nosotros’, la cual se mantendrá abierta hasta el 13 de enero para que adolescentes y adultos se unan a una agrupación que tiene el objetivo de que la danza se convierta en un estilo de vida sano y enriquecedor tanto personal como físicamente.

Creada desde el 2019 bajo la dirección de Pedro Valenzuela, el concepto ha mantenido la interpretación en los escenarios sobre las prácticas dancísticas tradicionales que tiene la cultura mexicana en sus distintas regiones.

“Aunque somos una academia independiente, la participación de quienes se quieran unir es gratuita, por lo que sólo se les pide estar conscientes de que se les pedirá mucha disciplina, compromiso y el gusto por aprender”, dijo Valenzuela.

La convocatoria, que se abre una vez al año, llega a tener una respuesta favorable, dijo el director, pues han llegado hasta los 100 participantes.

‘No importa la edad ni la experiencia’

“A veces me dicen que siempre han querido entrar a una agrupación de folklore, pero al ser personas adultas piensan que ya no pueden. Todos son bienvenidos porque nuestro lema es ser incluyente en nuestra frontera y que no importa la edad ni la experiencia”, mencionó Valenzuela.

Al conformar los grupos por edades, el director mencionó que se hace con la intención de adecuar la preparación y agilidad física. No obstante, al momento de presentarse sobre un escenario, ambos grupos se unen para presentar las regiones de México a través del folklore.

Entre los logros por parte del ballet están bailar junto a los Tigres del Norte, Trío Los Hidalguenses, Polkas y Chotises Nuevos de Chihuahua, y en cuanto a festivales nacionales, han ido al Festival de Cultura de Abasolo, Guanajuato.

Los interesados en formar parte pueden mandar mensaje a la página oficial de Facebook @Ballet Folklórico de la Frontera o mandar mensaje al WhatsApp (656) 595-2292.

Los requisitos

“Como requisito para los ensayos se les pide traer ropa deportiva color negro, en el caso de las mujeres se les pide llevar el pelo recogido y ya más adelante se les irá pidiendo material”, dijo Valenzuela.

Después del período de inscripción, los ensayos para personas de 15 a 35 años serán lunes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche, y para las personas de 36 años en adelante, tendrán lugar los martes y jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 10 de la mañana a 12.

Ambos grupos estarán ensayando en las instalaciones de la escuela primaria Justo Sierra, en la calle Martín Luis Guzmán #2415 de la colonia Casas Grandes. (Nayareli Rivera)

nrivera@redaccion.diario.com.mx