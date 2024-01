Invita a ver la vida a través de sus ojos

Ciudad Juárez.- A través de una novela autobiográfica, Anayuli Figueras Medina, de 42 años, quien es tetrapléjica desde hace casi nueve, invita con su relato a ver la vida desde su experiencia.

El libro “Cambio de Huellas, Un Camino Inesperado”, fue escrito en un período de tres años, y para hacerlo se adaptó una pluma en la mano izquierda para teclear, y con la mano derecha utilizó el índice, pues es el único en donde tiene fuerza.

“Fue inevitable cambiar mis huellas, construirme de nuevo y formar entre el lodazal algo parecido a una forma humana”. “Fue inevitable convertirme en lo que soy, viento de alba y luz de penumbra, higuera con frutos de flores escondidas, alma que corre oculta tras el vestido de una silueta erguida”, narró en una página de su novela.

Anayuli sufrió lesiones en las cervicales 5, 6, y 7 luego de que se tiró un clavado a un lago artificial que está en Tierra Blanca, en la salida de Juárez, en donde topó con el fondo o en alguna piedra, pero la cervical número 5 fue la que dañó la médula. El accidente ocurrió el 5 de julio de 2015, y le provocó la tetraplejia. Anteriormente, no podía mover del cuello para abajo, pero con terapias recuperó movilidad en sus brazos, pero aún no mueve mucho las piernas, comentó la escritora.

“En este libro hago un viaje en donde sí puedo caminar, y conforme voy recorriendo este mundo me voy acordando de las cosas que me han pasado durante mi vida, entonces, ahí narro desde que nací hasta que tuve el accidente, y todas las complicaciones y todas las cosas que tuve que pasar en casi nueve años, y al final del libro, pues termina con la decisión de si me quedo en ese mundo en donde estoy caminando o me quiero regresar a este en donde estoy en silla de ruedas”, platicó Figueras Medina.

La historia la escribió con el objetivo de que las personas conozcan cómo es la vida de una persona que atraviesa por situaciones debido a la discapacidad.

“Mi objetivo es hacerles ver a las personas todas las bendiciones que tenemos y además que conozcan acerca de la vida de la discapacidad, porque no nada más es ir por la vida en unas rueditas para que nos empujen, o que batallamos en las rampas, o que si haya elevadores; dentro de nuestras casas vivimos muchísimas cosas que la gente ni siquiera se imagina, entonces, trato de que el lector viaje por una vida con discapacidad y se dé cuenta de todas las complicaciones que tenemos, y todas las bendiciones que tenemos, no todo es siempre malo”, narró la entrevistada.

Ella fue motivada por su mejor amiga, la también escritora Patricia Cabrera, quien la acompañaba a las clases de escritura que tomó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“También se convirtió en un homenaje a Paty porque ella me incitó a escribir mi historia, me llevaba a las clases, venía por mí, y andábamos corriendo y siempre se dio tiempo para estar conmigo, fue lo que me motivó a terminar mi libro porque soñó con eso”, expuso.

El texto es de la editorial El Tintero, de Guadalajara, ciudad en donde ya hizo su presentación en la Feria del Libro.

La escritora trabaja en esa editorial como asistente de redes y financiera, además es maestra del curso “Escritura para el duelo, sanar a través de tu palabra”. Derivado del accidente se certificó en tanatología, y además es ingeniera industrial.

La escritora es oriunda de la Ciudad de México, pero reside desde los 12 años en esta frontera, por lo que se considera también juarense.

El próximo viernes 12 de enero, presentará su libro a las 7:00 de la tarde, en el café Rompecabezas, ubicado en la calle 21 de Marzo.

El libro tendrá un costo de 350 pesos, de esa cantidad, un 50 por ciento será para las terapias, y un procedimiento que se realizará para reducir el dolor en la columna, el resto se utilizará para los gastos que se generaron por la impresión. (Verónica Domínguez / El Diario)

