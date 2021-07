Invierte Municipio 239 mdp en baches

Ciudad Juárez— En cinco años, del 2015 al 2020, el Municipio invirtió 239 millones 018 mil 832 pesos en tapar baches, sin embargo, con las recientes lluvias el programa no ha sido suficiente para cubrir todos los hoyancos que hay en la ciudad.

“Nos está rebasando esto de las lluvias, tenemos que esperar a que sequen para poder taparlos”, dijo ayer el director general de Obras Públicas, Javier Arroyos.

Afirmó que el problema de baches se registra en toda la ciudad, y para eso se contrató una nueva cuadrilla para la reparación y se iba a revisar si se asignaba más presupuesto.

Desde principios de junio el programa de reparación de calles se realiza con cuatro cuadrillas de Obras Públicas, y seis más de dos compañías contratadas, se informó.

Sobre el presupuesto para bacheo de este año el funcionario no proporcionó la información, y en el Presupuesto de Egresos de este año en los proyectos de inversión de la dependencia se marcan 270 millones de pesos para el pago del Programa de Movilidad Urbana, y 332 millones de pesos para obra pública, pero no detalla las acciones.

La Dirección General de Obras Públicas respondió en una pregunta de Transparencia, bajo el folio 032602020, que del 2015 a febrero de 2020 el Municipio de Juárez invirtió 239 millones 018 mil 832.91 pesos, para atender 652,152 metros cuadrados de superficie.

Con una cantidad similar a esos recursos, 258 millones 832 mil 439 pesos, el Municipio recarpeteó 57 arterias en el 2020 y 2021, para cubrir un área de 787 mil 394 metros cuadrados, de acuerdo con información proporcionada por Obras Públicas.

El trabajo de recarpeteo consiste en levantar toda la capa asfáltica de la calle y revolverla con nueva mezcla para cubrir toda la vía, a diferencia del bacheo que sólo cubre espacios pequeños.

A su vez, la regidora Amparo Beltrán, dijo que el problema de los baches ocurre porque no se da un mantenimiento preventivo a las calles.

Agregó que al inicio del período actual se culpaba a otras administraciones municipales de no hacer un buen trabajo, “han pasado cinco años y la situación no ha cambiado”.

“Es evidente que han sido insuficientes los recursos destinados al bacheo, cada vez que pasa alguna lluvia por más ligera que ésta sea, deja efectos muy importantes en las calles de la ciudad, lo atribuyo a que no se da un mantenimiento preventivo a las calles de Juárez”, mencionó.

Dijo que la situación sigue igual por hacer caso omiso a destinar recursos para mantenimiento preventivo de las calles.

“No se trata solamente de estar esperando a que se hagan baches y demostrar incapacidad incluso de cubrirlos, si no de prevenir que las calles sufran los efectos de las lluvias, del paso de los vehículos, de tráfico pesado, de todos los problemas que vive la ciudad diariamente, esta administración funciona como si no conociera la situación de las calles, como si no conociera el flujo de vehículos que hay”, expuso.

El director de Obras Públicas indicó que los ciudadanos pueden reportar los baches en el número 656-737-0000, extensión 71131.

La dependencia atiende primero las vialidades primarias y secundarias, y cuando se termine de bachear ahí las cuadrillas se trasladarán al interior y accesos de las colonias, de acuerdo información proporcionada por Obras Públicas.

acastanon@redaccion.diario.com.mx