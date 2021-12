Investigarán camiones no autorizados del Bravobús

Ciudad Juárez.— La Dirección Estatal de Transporte iniciará una inspección por las líneas de la primera ruta troncal para sancionar a aquellos operadores de camiones que cometan irregularidades. Lo anterior, luego de las denuncias sobre la aparición de unidades rotuladas con la imagen de Bravobús que no cumplen con las especificaciones establecidas por la autoridad y circulan por el carril confinado.

A través de redes sociales, usuarios han hecho públicas las fotografías de camiones blancos y de modelos antiguos circulando bajo la imagen del Sistema Integral de Transporte, incluso recogiendo o dejando pasaje en los paraderos del BRT-1, aun cuando estas unidades no cuentan con puertas laterales para ascensos y descensos seguros.

El pasado 12 de octubre se autorizó a la empresa Intra, responsable de la operación de la primera ruta troncal, integrar al menos 20 camiones “blancos” para auxiliar en el servicio de la línea por un plazo de 60 días.

Dichos camiones podían recoger pasaje o hacer descensos por el carril lateral de la vialidad por donde circula el Bravobús, mientras que los camiones marca Dina “verdes” podían seguir haciendo uso de las estaciones mientras arribaban las unidades nuevas. Según el acuerdo presentado por Gobierno del Estado, las unidades provisionales tenían que cumplir con el año modelo, es decir, no pasar de diez años de antigüedad.

Respecto a las denuncias de los usuarios, el director estatal de Transporte, Ricardo Tuda Vargas, aseguró que se marcará el tema como una prioridad, por lo que giró instrucciones al coordinador de la dependencia en Juárez, Luis Manuel Aguirre, para iniciar a la brevedad una investigación y dar con los operadores que incurran en malas prácticas.

“Inmediatamente lo vamos a verificar para darle una solución, ya que no debe estar pasando eso, estos camiones no deben circular por el carril confinado, además de que deben cumplir con ciertos requisitos, ésta es la primera encomienda para el ingeniero Aguirre, hay que hacer una inspección para asegurarnos en qué tramos está ocurriendo el problema y ver si no se está generando congestionamiento vial”, comentó.

El funcionario destacó que, en caso de detectarse alguna irregularidad, no tendrán tolerancia hacia el concesionario o los operadores, por lo que se sancionará a quien resulte responsable, conforme lo estipule el reglamento vigente de Transporte.