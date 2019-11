Investigan versión de agentes sobrevivientes

Ciudad Juárez— La Fiscalía estudia la hipótesis que surgió del dicho de dos agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), quienes son padre e hijo y sobrevivientes de un supuesto atentado la tarde del pasado jueves sobre la avenida Juárez, donde uno de sus compañeros murió a causa de varios disparos, mientras viajaban en un auto particular sobre la fila que dirige a Estados Unidos por el puente internacional Santa Fe.

Jorge Nava, fiscal de la Zona Norte, dijo que hay elementos para descartar un ataque contra la corporación y que los dos sobrevivientes están fuera de peligro, por lo que habrán de rendir una declaración oficial sobre los hechos ante el Ministerio Público.

Indicó que eran tres agentes varones de la CES los que viajaban en un mismo auto, desarmados y sin uniforme oficial; agregó que en la escena se localizaron dos casquillos de una misma arma de fuego calibre .40 y que los dos elementos aseguran fueron víctimas de un intento de robo violento de vehículo.

Nava mencionó que no hay ese tipo de delito en dicho sector, por lo que se estudiará la versión basados en pruebas periciales.

“Estamos reuniendo toda la información necesaria para establecer las primeras hipótesis; se encontraban francos, no estaban armados, hay casquillos de un arma de fuego con las que les realizan la agresión”, dijo el fiscal de Distrito, quien además afirmó que tratan de conocer el trasfondo del incidente.

Hasta el momento se han analizado varios videos de negocios sobre la avenida Juárez que puedan ayudar a resolver los hechos.

“Estaban en un vehículo particular, no portaban uniforme, no portaban armas de fuego; una de las líneas de investigación es que está desasociado (el hecho) a la función que realizan”, comentó.

Nava agregó que se logró establecer que no hubo disparos de afuera hacia dentro del vehículo, pero un estudio de criminalística de campo establecerá las trayectorias de los proyectiles, dijo.

Los oficiales de la CES comunicaron al momento de brindarles los primeros auxilios que intentaron robarles el vehículo, pero no han hecho una declaración formal, expuso.

El oficial que resultó muerto en el incidente fue identificado extraoficialmente como Julio César Sigala Chávez, quien junto con los dos sobrevivientes del ataque es agente foráneo de la CES que se encontraba en esta localidad participando en operativos dentro del Cereso estatal 3 desde hace dos semanas aproximadamente, según se conoció.