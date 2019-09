Investigan venta de pollitos en la calle

Luego de que la Dirección de Ecología del Municipio, recibió denuncias ciudadanas sobre una camioneta que circula por las calles vendiendo pollitos, Margarita Ortega, titular de la dependencia, indicó que ya se giraron instrucciones para localizar al propietario de la unidad debido a que esta actividad está prohibida.

Dijo que la Ley Estatal de Bienestar Animal, prohíbe la venta de animales vivos en las calles y tampoco se permite la venta de animales a menores de edad.

“Debido a que ya tenemos el número de placas vamos a pedir si podemos sacar los informes del propietario y lo vamos a buscar”, aseguró la funcionaria.

Ortega indicó que la Dirección de Comercio Municipal no otorga permiso a este tipo de giros; al tratarse de seres vivos se debe pedir una opinión a Ecología, lo cual no ha sucedido, por lo que considera que tampoco cuenta con autorización de esa dependencia para vender los animales en las calles.





Piden denunciar venta de pollitos

La denuncia la recibió el pasado sábado, por lo que indicó que ayer lunes se giraron oficios a las direcciones para obtener la información y verificar si circulaba de manera clandestina o contaba con un giro de venta de otro tipo de mercancía, además de determinar el nombre del propietario.

Se trata de una unidad tipo van color azul con placas fronterizas, la cual circula por algunas colonias cercanas a la avenida Manuel J. Clouthier.

A través de un altavoz ofrece a la venta las pequeñas aves; el sonido menciona “Tráigase una reja o una bandeja para que lleve sus pollitos, también traemos bolsas con alimento que le cuestan 10 pesos, traemos pollitos en color negro, color café, pollitos uracanados, pollitos amarillos…”.

Peña hizo un llamado a los juarenses para que llamen al 911, al 07 o al teléfono de la dirección de Ecología 7370000 extensión 70501 si detectan esta actividad.

“El llamado primero es que no los compren, si esto no fuera un negocio, no habría personas que se dediquen a esto y les pido que si ven personas que anden vendiendo animales o que se vean en desnutrición o con garrapatas lo reporten a la Dirección de Ecología”, reiteró. (Mayra Selene González / El Diario)