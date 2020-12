Investigan robo en Recaudación

Archivo / El Diario de Juárez / Oficinas de dependencia estatal

Ciudad Juárez— Un grupo de trabajadores de la oficina de Recaudación de Rentas Zona Norte se encuentra bajo investigación por su presunta responsabilidad en el delito de robo, por lo que sus contratos fueron suspendidos hasta determinar el parte de las autoridades, según informó la titular de la dependencia, Laura Marín.

Trabajadores de la dependencia reportaron sentir mucha incertidumbre dado que desde el pasado viernes, varias personas habían sido “despedidas”, provocando rumores sobre un posible recorte de personal.

“En Recaudación de Rentas están corriendo a la gente, el viernes fuimos cinco, mientras que entre lunes y martes fueron más, nos están corriendo a pesar de que nuestro contrato era hasta el mes de junio del 2021, en lo personal a mí no me han pagado mi finiquito, creo que es algo inhumano que en medio de una pandemia estén despidiendo gente”, comentó una ex trabajadora que prefirió omitir su nombre.

Al respecto, Marín Franco aclaró que actualmente la dependencia no se encontraba llevando a cabo ningún proceso de recorte de personal, sin embargo, destacó que hubo algunos casos en los que ya no se renovaron contratos que se encontraban vencidos, mientras que en otra situación, se detectó a personal que había estado “robando” en el interior de las oficinas.

“A nadie se le ha despedido, hay contratos que ya vencieron y no se está renovando, mientras que en otro caso detectamos a personal que está robando en Recaudación, por lo que estas personas se están bajo investigación y sus contratos están detenidos, sin embargo, tenemos programado que el lunes se puedan dar más detalles sobre esta situación”, explicó.

Sobre este último caso, la titular de Recaudación de Rentas en esa frontera prefirió no dar más detalles al respecto, tales como el número de trabajadores implicados, así como la sanciones a las que podrían ser sujetos, reiterando que esperará los resultados de la investigación para poder brindar mayor información a partir de la próxima semana.

elara@redaccion.diario.com.mx