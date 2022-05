Investigan posible sabotaje en el relleno sanitario

El director municipal de Protección Civil, Roberto Briones Mota, declinó ayer revelar las causas de los tres incendios registrados en el relleno sanitario este año –el más reciente, el pasado domingo– y sólo mencionó que se indaga si están relacionados.

“Queremos ver a ver si llevan alguna conexión (…) Estamos corroborando todos los datos, los tres servicios, si hay similitudes para determinar, porque en tiempo de calor podría ser el efecto lupa, que no se descarta es una de las causas de incendio, pero recordemos que el 3 de febrero, cuando se incendió estaba haciendo mucho frío”, dijo Briones, que agregó prever que el análisis de los peritajes se publique cuando esté completo.

Pepenadores, a quienes se les ha impedido el paso a dicha instalación municipal desde el pasado lunes, por separado, señalaron que desde enero la empresa privada Yvasa dejó de cubrir con tierra los desechos de basura en su trabajo de compactación, exponiendo los residuos al sol.

“Todo esto se debe a que la empresa Yvasa no tapa la basura; hay mucha basura a la intemperie y nosotros pensamos que es por el sol, porque los vidrios, focos, las pilas de los celulares explotan y porque no está tapada la basura”, dijo Samuel Hernández, presidente de la Sociedad Cooperativa de Seleccionadores de Materiales (Socosema), que por décadas ha trabajado en el depósito.

“Ése es el principal problema: que taparan toda la basura, porque antes cuando la tapaban, no había incendios”, agregó ayer en entrevista el líder de los recolectores.

Este medio solicitó información al respecto en las oficinas de la empresa citada –cuyo trabajo es compactar la basura en el relleno, como explicó Ernesto Guevara, director municipal de Servicios Públicos–, pero al cierre de esta información no hubo respuesta.

Hernández y otras decenas de recolectores acudieron ayer por la mañana a la explanada de la Presidencia Municipal a protestar por el cierre de la instalación, de la que dependen, informaron, alrededor de 400 familias.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, agregaron, les impidieron el ingreso al depósito –ubicado al sur de la ciudad– desde el pasado lunes, cuando el alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que era una medida de prevención de más siniestros.

“Somos trabajadores no incendiarios” y “ya queremos trabajar, tenemos hambre, tenemos familia”, fueron algunos de los mensajes escritos en cartulinas que mostraron en la manifestación, después de la que se reunieron con Guevara y dijeron esperar que su gestión les permita volver a trabajar al relleno el próximo martes.

“Yo me comprometí con ellos a comentarle al alcalde que ellos quieren entrar de manera organizada. El alcalde decidirá si entran o no entran”, dijo posteriormente Guevara, que declinó comentar sobre el señalamiento de los recolectores a Yvasa.

Consultado al respecto la tarde de ayer, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que el acceso se decidirá hoy luego de una reunión con funcionarios de Limpia y de Servicios Públicos y que lo acordado será anunciado el viernes.

“Por ahora, lo que sí puedo decir es que no estamos permitiendo la entrada (a los pepenadores); tenemos a Seguridad Pública y no se está permitiendo la entrada por ahora, no hay una decisión todavía final, pero lo que sí es que el viernes tenemos que tener, por decirlo así, un plan de rescate o de aseguramiento del relleno”, dijo el alcalde.

“Servicios Públicos ya está trabajando, ya se reunió con Yvasa, ya se reunió con PASA (que recolecta en camiones los desechos), tuvo una reunión con los pepenadores, pero acordamos una reunión mañana (jueves) por la tarde, y ahí tomar decisiones, y el viernes vamos a anunciar”, agregó Pérez Cuéllar.

Consultado ante la declaración previa de su director de Protección Civil sobre la probable relación entre los siniestros registrados en el depósito, Pérez Cuéllar dijo que “no tenemos ningún dato de que estén relacionados (...) Yo no tengo ninguna información de que haya relación”, e insistió en que daría toda la información mañana viernes.

Briones indicó también que personal del cuerpo de bomberos trabajaba todavía ayer miércoles en el incendio que inició la tarde del domingo.

Archivos periodísticos indican que otras conflagraciones en el mismo depósito se registraron el domingo 24 de abril y uno más la noche del jueves 3 de febrero, cantidad de siniestros considerada como inusual por la Dirección Municipal de Protección Civil.

