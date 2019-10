Investigan desfalco en la secundaria estatal 3002

Ciudad Juárez— Facturas apócrifas, gastos inflados, compras sin factura, cheques en blanco y un desfalco total por una cantidad estimada en 300 mil pesos a la escuela secundaria estatal 3002 es una investigación que ya está en manos de las autoridades educativas tras la denuncia interpuesta por el director.

La queja presentada primero a la inspección, la cual a su vez la interpuso a la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte, podría derivar en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la mesa directiva saliente de padres de familia de la institución, indicó Rigoberto Castillo Barrón, director de la secundaria.

El director explicó que al inicio de este ciclo escolar se renovó la mesa directiva de padres de familia, lo cual se hace cada dos años. La presidenta y tesorera salientes tendrían que entregar a la nueva sociedad de padres el reporte de ingresos y egresos con sus respectivas facturas, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2019; sin embargo a pesar de que se les solicitó anticipadamente desde agosto, se han negado a entregarlo y se detectó una serie de anomalías.

Dijo que las señoras Leslie Cruz y Aracely Pizaña, presidenta y tesorera salientes, primero pidieron un plazo de un mes para entregar el reporte ya que no contaban con algunas facturas, ante lo que se les indicó que lo entregaran tal y como lo tuvieran a la nueva mesa de padres de familia, sin embargo no lo han hecho al no poder comprobar los gastos, por lo que, tal y como corresponde en este tipo de casos, se giró un oficio a la inspectora de la zona 50, a la que pertenece la escuela.

“La presidenta le tenía que entregar a la tesorera unas facturas y le decía la tesorera: ‘no te puedo recibir una factura que no tiene nombre, una factura irregular y por una cantidad exagerada’, mencionó.

“Ahí se habló hasta de que firmaron cheques en blanco, incluso a la misma inspectora le dijeron, ‘si tiene la firma de las dos y no le ponen un monto, el que lo cobre le puede poner lo que se le ocurra’, ahí es donde creo yo que empezó todo esto, porque esa mesa estaba trabajando bien”, agregó.

Dijo que el dinero que se recaba como cuota voluntaria de inscripción de los padres es para subsanar gastos de papelería, material higiénico, de limpieza, mantenimiento del equipo, la compra de equipo nuevo, entre otros gastos.

“Es muy grave que el dinero lo agarren para otras cosas, ahí viene el invierno, en esta escuela hay puros minisplit tanto para verano como para invierno, la calefacción es básica, es una escuela grande bien equipada gracias a los mismos padres de familia, no se vale que quien hace esfuerzos por pagar lo defrauden de esa manera”, refirió.

Hubo compras de minisplit de los cuales no hay facturas, además de que se adquirieron por 23 mil pesos cuando el precio estimado es de 14 mil. “Sí están aquí los minisplit pero inflaron los gastos”, apuntó.





Necesario denunciar ante Fiscalía: Educación

Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación en la Zona Norte, dijo que el caso de la secundaria estatal 3002 ya es investigado por el departamento Jurídico de la dependencia.

“La verdad es que no podría emitir una opinión, lo que puedo comentar es que cualquier caso de este tipo será atendido de manera puntual y sobre todo acudiendo a que realmente se respeten los derechos de los padres apuntantes”, mencionó.





Destacó que si existe la sospecha de que alguien sustrajo recursos, es necesario que se tomen acciones legales o judiciales para lo cual es necesario que la escuela afectada interponga la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.