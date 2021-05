Investigan audio que atribuyen a comandante

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, descartó que el audio que circula en las redes sociales, atribuido al segundo comandante de la Fiscalía Zona Occidente, Édgar Soto, y a un supuesto integrante de un grupo criminal, donde se ponen de acuerdo para la recepción de dinero, corresponda a su voz.

Sin embargo, aseguró que el audio es investigado.

En la grabación se escucha que quien hace la llamada le dice que es para ponerse a sus órdenes y el interlocutor menciona que ‘ya sabe lo que hay que hacer’, ante lo que le responde que ya le enviaron las ‘facturas, igual que siempre, de parte del señor 11’.

“Totalmente descartado, la persona a la que le atribuyen ese audio o esa voz ya está corroborado que no corresponde a esa persona (Édgar Soto), no obstante estamos checando cuál es el origen de este audio y desde luego saber cuál es su motivación, es importante en estos momentos poder descartar cualquier situación, señalamiento, y verificar si tiene por objeto afectar el funcionamiento normal de la fiscalía, pero no lo descartamos, simplemente lo estamos verificando, pero por lo pronto a la persona a la que se le atribuye, no corresponde a su voz”, mencionó Peniche.

Sin embargo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) calificaron de “necesaria” una investigación a fondo contra personal de la misma dependencia, luego de conocer el contenido de los audios que involucran a un supuesto elemento con integrantes de la delincuencia organizada.

Los entrevistados, a condición del anonimato, consideraron que no es novedad que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) esté involucrado con el crimen organizado, basta recordar los nombres de mandos como José Antonio Acosta Hernández, apodado “El Diego” y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, o el excomandante Sergio Garduño Escobedo, actualmente buscado por la DEA.

Un caso más reciente de corrupción policiaca ocurrió en el 2017 y fue precisamente mediante los audios de una llamada telefónica como el Ministerio Público acreditó ante un juez la probable participación de un elemento activo de la AEI en el asesinato de dos elementos de la FEM.

Un audio de una llamada telefónica fue la evidencia que permitió la orden de arresto contra el exagente Raúl Terrazas Bouché, quien presuntamente “puso” a sus compañeros victimados el pasado 27 de octubre del 2017, citaron los investigadores entrevistados.

Los audios fueron conocidos tras la detención del líder de la pandilla “Los Aztecas”, Juan Pablo Vázquez Olivas, y de ahí se extrajeron audios de la red social WhatsApp que intercambiaron ambos involucrados, indicaron.

La prueba pericial permitió vincular al oficial con el doble homicidio; el acusado está en espera del inicio del juicio oral, según el archivo periodístico.

Esta situación ocurre a unos días de que la fiscal y el primer comandante de la Zona Sur fueron removidos de sus cargos tras la ejecución del segundo comandante.

Peniche dijo que por investigaciones de Inteligencia y por recomendación de Asuntos Internos se realizan rotaciones de mandos en todas las zonas para reducir los niveles de riesgo, lo cual no necesariamente significa que las personas que fueron removidas estén implicadas en el crimen organizado.

Aseguró que los movimientos continuarán en todas las zonas, incluyendo Juárez.

