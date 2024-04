Investigan a municipales por abuso de autoridad

Ciudad Juárez.- Tanto la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrirán investigaciones en contra de los agentes de la Policía Municipal que presuntamente participaron en un acto de abuso de autoridad captado en video por la víctima y vecinos.

César Omar Muñoz Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que se abrirá una carpeta de investigación por los hechos para que se lleven los procesos pertinentes ante el órgano de investigación interna, además de que se pedirá la suspensión inmediata de la agente agresora, pues ni siquiera hubo alguna persona detenida por algún delito.

Además, expuso que la corporación se ha capacitado en este tipo de asuntos, para que no sucedan y se respeten los procesos que se deban llevar por posibles crímenes, pero si alguien no cumple con estos lineamientos, habrá castigo.

Por su parte, el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Juárez, Eduardo Sáenz Frías, señaló que aún no tienen el video, pero son casos en los que se inicia una investigación de oficio.

“No hay justificación para que puedan seguir existiendo. También la autoridad tomará cartas en el asunto”, compartió.

Sáenz Frías lamentó que la Policía Municipal sea la autoridad con más quejas ante el organismo, pues, aunque ha habido esfuerzos y trabajos para cambiar esta situación, “sigue habiendo eventos reprochables”.

El ombudsman regional pidió a la ciudadanía tener la confianza para denunciar este tipo de actos de abuso de autoridad, que se llevan en confidencialidad y secrecía.

Dientes flojos y un brazo roto

Golpes en el rostro, brazos y manos, dientes flojos, el terror que vivieron sus hijos pequeños y un hombro severamente lastimado de su esposo, es el saldo del abuso de policías municipales vivido por una mujer en la colonia Porfiria Silva.

La víctima, que pidió reservar sus datos por miedo a represalias contra ella, su familia o sus pertenencias, relató a El Diario la experiencia que ya cuenta con denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

Una mujer policía le pidió a la víctima, que estaba bajando sus compras de su camioneta, que le permitiera hacer una revisión de rutina a su auto y a ella. La tomó por sorpresa, pues pensaba que abordarían a un peatón, y se lo hizo saber a la oficial.

Aparentemente, esta sorpresa le disgustó a la oficial, que empezó a decirle que “no se hiciera tonta”, a gritos, con los hijos de la víctima aún a bordo, por lo que la madre de familia le pidió guardar respeto ante la presencia de los infantes, lo que causó una respuesta aún más agresiva de la policía.

La víctima, tras varios atropellos, fue a dar al suelo. La oficial pidió esposas a un compañero, quien se las dio, pero en lugar de usarlas como candado de manos se las colocó como nudillos para golpear repetidamente a la madre de familia.

“No es arma blanca porque es parte del equipo, me dijeron, pero es mal uso del equipo. No había motivo de arresto. No me esculcó la bolsa ni mi camioneta. Fue porque le dije que estaba siendo muy grosera”, expuso molesta la víctima.

Su esposo intentó detener la golpiza, pero fue detenido por los compañeros de patrulla de la mujer policía, quienes lesionaron su hombro severamente –aunque se encuentran en espera de los resultados para conocer si hay una fractura, dislocación o qué tipo de lesión hay.

“Si yo quiero te armo un reventón, o te monto algo y te llevo a Fiscalía”, fue la amenaza de la agente, ante los gritos de auxilio y de reclamo por el maltrato, contó la mujer.

Luego de intentar subirla sin éxito a la caja de la patrulla, pidieron refuerzos. Llegó la unidad 616, la 619 se fue, y los otros se fueron después de unos minutos, sin ofrecer disculpas, identidades ni nada.

La mujer y su esposo fueron al médico para tratar el brazo de él; pronto irá ella al dentista. A la Fiscalía General del Estado ya acudieron a levantar la denuncia correspondiente, y ahí fue evaluada por un médico legista, aunque como fue el mismo día aún no eran visibles los moretones y lesiones, dijo la mujer.

“Quiero una orden de restricción porque tengo miedo. Si así actúan con uniforme, imagínese de civiles”, añadió.

Aseguró que no quiere el pago por los costos de medicina, tratamientos, doctores, pero sí pidió el despido inmediato de los agresores. “Quiero que ya no vuelvan a hacer eso”, puntualizó.

“Tengo miedo por mi vida, por la vida de mis hijos, por mi negocio, mis pertenencias, de que nos vayan a hacer algo”, enfatizó repetidamente.