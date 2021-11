Investigan a GN por muerte de paseño

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si existe responsabilidad por parte del elemento de la Guardia Nacional (GN) que asesinó a Juan Carlos Medina, de 18 años de edad, la noche del viernes en el centro de Ciudad Juárez, después de haber ingresado presuntamente armado al país, se informó esta tarde.

“En relación con los hechos en donde un joven recibió una herida de bala, en el cruce de la avenida Francisco Villa y calle Tlaxcala, de la colonia Centro, la tarde del sábado 20 de noviembre, se revisa si habría responsabilidad por parte del elemento de la Guardia Nacional”, informó la FGE a través de un comunicado de prensa, aunque el hecho ocurrió el viernes 19 de noviembre.

“De acuerdo con el informe oficial de lo sucedido, se revisa si hay responsabilidad del oficial, ya que de acuerdo a lo narrado por los oficiales presentes, el elemento accionó el arma al verse en riesgo. El joven le habría apuntado con un arma corta al oficial”, agrega el comunicado.

Se dijo que en el lugar se le aseguraron dos armas cortas abastecidas: un arma corta tipo pistola, camuflaje cafe, con estrellas Glock, con la leyenda “Made in USA Glock in Smyrna Ga 9 x19 USA” y cargador metálico negro 9 milímetros; y un arma corta tipo pistola color negro con la leyenda “Made in Austria Glock in Smyrna Ga 43x austria 9x19”, con cargador metálico color negro, también calibre 9 milímetros.

“Los números de serie se reservan para las investigaciones correspondientes”, indicó la FGE.

“Se estableció que el mismo oficial le brindó auxilio al joven y fue conducido a un hospital para que recibiera atención médica. El oficial entregó el arma de cargo y su identificación para las investigaciones correspondientes”, se aseguró.