Invertirán 250 mdp en el Parque Central

Ciudad Juárez— Objeto de inversiones millonarias y luego del abandono, el Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam), construido en las instalaciones del Parque Central Oriente, será remodelado y a partir de la próxima semana se publicarán las licitaciones del proyecto, dio a conocer Gustavo Elizondo Aguilar, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

El servidor público ayer acudió a las instalaciones abandonadas, acompañado del gobernador Javier Corral, además de Roberto Barraza Ornelas, subsecretario de Obras Públicas y Luis Felipe Siqueiros Falomir, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, así como Salvador Barragán Flores, delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en Juárez.

Dentro del Plan de Inversión 2019-2021 fueron asignados a las obras de este parque 250 millones de pesos.

Ayer Elizondo Aguilar destacó que la intervención fundamental será en la parte oriente, en donde funcionó hasta inicios de la presente administración estatal el Cedefam.

“El Parque Central es un ícono para los juarenses, lo cierto es que no lo utiliza ni una sola familia, los policías merecen tener un sitio de esparcimiento seguro, pero no solamente se puede construir un espacio para un grupo exclusivo, es para las familias juarenses”, dijo el titular de SCOP.

Anteriormente el gobernador Javier Corral Jurado dio a conocer que se presentó al Comité de Inversión y posteriormente al Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Internacionales el proyecto de intervención integral en donde se añaden 80 millones de pesos a la parte poniente, para una inversión de cerca de 330 millones de pesos para mejorar, además, el alumbrado público.

Inauguración de Cedefam

De acuerdo con el archivo periodístico, el presidente Enrique Peña Nieto acudió a Juárez en enero de 2015 para inaugurar el Cedefam, cuya inversión fue de 100 millones de pesos. El personal autorizado para su uso eran policías preventivos a los que se les hizo un descuento inicial de 90 pesos y luego se extendió al personal del Poder Judicial, sin que las instalaciones fueran utilizadas al 100 por ciento.

Finalmente, personal de Pensiones Civiles del Estado empezó a rentar una parte para fiestas infantiles particulares.

“Esa inversión de 100 millones no se hizo en el Parque Central, sólo fue en el área destinada a los policías, donde está el gimnasio, el estacionamiento. No sé si con eso se hizo el resbaladero y la alberca, pero no creo que eso haya costado 100 millones de pesos”, dijo Elizondo Aguilar.

Luego de la reunión sostenida ayer por la mañana, el titular de la SCOP dijo que verificaron que está en condiciones de licitar.

“Fuimos a ver qué es lo que se está haciendo en la parte oriente y qué es lo que vamos a hacer en la parte poniente, para llegar a una suma de 220 millones de pesos (no los 330 que dijo Corral Jurado), tanto de lo que estamos haciendo ahorita en la parte oriente, que son los vasos de captación que será un área con lanchas y canales, y en la parte poniente vamos a licitar la próxima semana la trotapista”, explicó.