Invaden olores fétidos desde hace 2 meses la Pánfilo Natera

Ciudad Juárez.— Una fuga de agua que se encuentra en una de las alcantarillas de la colonia Pánfilo Natera es una de las problemáticas que los vecinos de dicho sector expusieron a El Diario de Juárez, la cual ya tiene más de dos meses sin ser reparada, dijo Consuelo García, quien habita en dicha zona de la ciudad.

Explicó que durante este tiempo han soportado los fuertes olores que emanan de dicha fuga de agua, que se encuentra sobre la calle Flamingo, y aunque han realizado diferentes reportes la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) continúa sin atender dicha situación.

PUBLICIDAD

“Tenemos dos meses, se han reportado y no han venido, con esto son dos veces que se roban las tapas de las alcantarillas, son dos las que se robaron, el olor del drenaje se mete hasta dentro de las casas y se quedan todos los desechos, pasan los niños a la escuela y está muy feo”, expresó la ciudadana.

Señaló que algunos de los vecinos han hecho sus quejas a la dependencia para que sea reparada la fuga, y por su parte ella lo hace al número de reporte R272686_0, y espera que en los próximos días puedan solucionar dicha situación, que ha provocado encharcamiento de agua en la zona.

Sergio Nevárez, titular de JMAS, mencionó que personal de la dependencia acudirá al sector para darle solución a al problema, aunque exhortó a la comunidad a cuidar las alcantarillas para que no ocurran este tipo de problemáticas en donde se tapa el drenaje a causa de los desperdicios.

“Que utilicen los conductos correctos, no pueden tirar grasa, no lo pueden usar como basureros porque hemos encontrado sillones, llantas, y tú ves la intención, que la gente nos ayude, porque lo reportan y nos echan a nosotros la culpa cuando es el mismo sector que no cuida”, mencionó.

Indicó que este tipo de fugas son trabajos que pueden reparar en un día, aunque hay otros que requieren más de una semana para solucionarse.