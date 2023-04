Invade la necesidad a comedor El Refugio

Ciudad Juárez.— Un plato con dos pequeños ‘hot cakes’ no fue suficiente para calmar el hambre de tres niños que acuden diariamente al Comedor Infantil El Refugio, un lugar donde es común que la alacena este vacía, pues hay demasiada necesidad alimentaria que impide satisfacer a las personas que acuden a comer y almorzar al lugar.

El comedor está ubicado en la colonia Carlos Chavira, ahí se atienden 78 niños; 18 adultos mayores, 6 jóvenes, mujeres embarazadas, viudas y personas enfermas.

“Se regresan porque tienen hambre, pero ya se acabó todo, mi alacena está vacía, ya no me pueden fiar las tortillas porque debo en la tienda y no he podido pagar todo lo que les he pedido”, narró Maribel Chávez, responsable del lugar.

El comedor inició hace 18 años sus operaciones y brinda alimentos en la mañana y en la tarde a las personas que por algún motivo batallan para tenerlos en sus hogares.

“Aquí vienen niños que no tienen papá, o no tienen mamá, algunos adultos mayores que están enfermos, madres solteras que tienen varios hijos, o que sufren violencia doméstica, y también les conseguimos zapatos y ropa porque llegan a veces con su ropa desgastada, sin zapatos y con mucha hambre”, manifestó la encargada del comedor infantil.

Las familias de esa zona laboran en la industria maquiladora, como vendedores informales, o tienen trabajos con sueldo mínimo que no les alcanza para cubrir los gastos básicos de sus familias, según contó Maribel Chávez.

“A nosotros nos ayudan con el gas, y con comida pero para el miércoles ya no tenemos nada, por eso nos pusimos afuera para vender aguas, ya andaba muy preocupada y le pedí de favor a una persona que nos ayudará con fruta y con azúcar para ponernos a venderlas, porque algo tenemos que hacer, estamos muy necesitados”, externó Chávez.

Mencionó que requieren de alimentos no perecederos, frutas, verduras, granos, pollo, leche, agua purificada y huevos, también artículos de limpieza y de aseo personal, ya que constantemente se quedan sin agua y deben ir a otras colonias a pedir para poder preparar la comida y realizar las labores domésticas.

El comedor está ubicado en la calle Atrás Quedó la Huella 1903, en la colonia Carlos Chavira. Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 145-85-25 y (656) 384-84-72.

Lo que urge:

No perecederos, frutas, verduras, granos, pollo, leche, huevos y agua purificada, así como artículos de limpieza y de aseo personal