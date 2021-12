Intubados, 3 de cada diez hospitalizados

Ciudad Juárez.— De 123 personas que se encuentran hospitalizadas en Ciudad Juárez, al menos el 34% están intubadas. Esto implica que tres de cada 10 internados aquí son casos complicados; la mayoría de 45 años en adelante, de acuerdo con el Sistema de Información de la red para Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

Lo anterior mientras que diciembre, con mil 642 casos, cuadruplicó los 410 contagios de octubre pasado.

La información indica que de 44 pacientes que hay en el Hospital 6 del IMSS, con la Casa de la Asegurada, 16 están bajo ventilación mecánica; de 18 en el sanatorio 35 del IMSS, hay 9 en las mismas condiciones; de seis en el número 66, también del Seguro Social, todos; de 42 dentro del Hospital General, hay once; Los otros pacientes –que no son casos complicados– están, 12, en el Issste y otro más dentro del De la Mujer.

Consultados trabajadores de los inmuebles que se encuentran atendiendo directamente a los enfermos señalaron que quienes están agravándose más son los no vacunados o que cuentan sólo con una dosis, sin embargo precisaron que también han arribado, en menor medida, personas con esquemas completos, gran parte adultos mayores con morbilidades que se inocularon entre abril y junio, y requieren “booster”.

Lucha contra reloj

No obstante, las terceras dosis, cuyo objetivo es reactivar la memoria de inmunidad, están contempladas en la frontera para inicios de 2022. Aquí se inocularán 95 mil de 60 años y más, dio a conocer Bienestar. Lo anterior mantiene preocupado al Colegio Médico debido a que hay una lucha contra reloj con la variante sudafricana B.1.1.529, ómicron, que aunque no ha sido oficializada es probable que haya llegado.

Alonso Ríos Delgado, titular del Consejo Consultivo del gremio de doctores, con 36 años de experiencia, y Lorenzo Soberanes Maya, secretario, con 41 años fungiendo, refirieron que es importante que el Gobierno agilice en esta localidad la aplicación de tales inyecciones –especialmente en los profesionales de salud–, ya que tal modificación del virus resulta más virulenta y no hay capacidad técnica para detectarla pronto.

“Ellos (los funcionarios) no van a querer hacer declaraciones y hasta cierto punto es comprensible porque no podemos asegurar, nadie, que sí está porque no tenemos la prueba médica científica, pero tampoco lo podemos negar porque tampoco existe un estudio en Chihuahua que respalde que no existe la variante. En nuestro país no existen muestras suficientes y esta variante es más contagiosa”, expuso Ríos Delgado.

Al unísono, Soberanes Maya dijo que lo recomendable es procurar la sana distancia, higiene y cubrebocas para cortar las cadenas de transmisión de este o cualquier otro tipo de SARS-CoV-2. Puntualizó que es importante que antes de fin de año la gente procure realizarse pruebas, para de tal manera no permitir que continúen las reconversiones en los inmuebles, mismos que todavía pueden saturarse.