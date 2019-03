Interviene Secretaría de Salud por quejas en Hospital Infantil

Ciudad Juárez— El órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud revisa la inconformidad por el trato que da a los trabajadores el director del Hospital Infantil de Especialidades (HIES), dijo Víctor Manuel Talamantes Vázquez, subdirector médico en la Zona Norte.

El funcionario precisó que ese organismo se hará cargo de verificar si realmente existió una agravante en el caso del doctor Guillermo Pérez Gutiérrez, director del HIES, a quien algunos médicos acusan de “malos tratos y favoritismo”, a la vez que revisará el desempeño y la permanencia de los quejosos.

“El órgano de Control Interno ya estuvo presente en el hospital, y si ellos consideran conveniente dar aviso a la Función Pública, ellos lo harán inmediatamente para que en un momento dado se haga la investigación, ellos determinarán el diagnóstico de si hay que sancionar a alguien”, comentó.

A su vez agregó que espera que se dé una solución a la situación lo más pronto posible. Ya se han intentado diálogos con los galenos inconformes con el desempeño del director pero no se han llegado a acuerdos, dijo.

“Ya dejamos que los órganos competentes, en este caso el órgano de control interno y posiblemente la Función Pública, sean los que tomen las decisiones que hay que tomar”, puntualizó.

Como método de presión para destituir al titular del nosocomio, el jueves 21 de marzo, médicos inconformes del HIES entraron en paro de labores, no obstante éste fue cancelado un día después “para no afectar a los niños”, según dijeron.

Una vez cancelado el paro, los quejosos precisaron que no tomarían ninguna medida hasta antier, en espera de una respuesta positiva a sus demandas. Aunque según dijeron, el diálogo no se dio, aún no tienen una estrategia definida para mantener presión y así lograr su cometido.

“Estamos en veremos, en cuanto a lo que vamos a hacer, pero no descartamos la posibilidad de realizar un nuevo paro”, dijo bajo reserva de identidad uno de los galenos del HIES.





