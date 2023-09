Interpone Yvasa otra denuncia por incendios

La empresa operadora del relleno sanitario Yva S. A. (Yvasa) interpuso ayer la cuarta denuncia en este año ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un incendio en el relleno sanitario. La acusación fue contra quien resulte responsable por transgredir la paz pública, indicó la directora Inmobiliaria de Yvasa, Pilar Gutiérrez López.

Dijo que Yvasa sigue cargando con la ineficiencia con que trabajó PASA en la operación del relleno sanitario y recolección de basura, y debido a ello el relleno sanitario sigue abierto casi 24 horas para depositar los desechos.

Explicó que la ventana de trabajo del relleno sanitario era de 6 de la mañana a 3 de la mañana, es decir, que en ese lapso se depositaba la basura por la recolectora y la operadora del tiradero tenía tres horas para compactarla o cubrirla con tierra.

“En tres horas no puedes hacer cobertura de casi 200 mil toneladas diarias que entran al relleno, aunque tengas la maquinaria que tengas en tres horas no puedes, técnicamente no es viable que en ese período de tiempo tú puedas tener una cobertura y uno de los riesgos es tener basura expuesta”, manifestó Gutiérrez.

Indicó que anteriormente PASA tenía el contrato para la operación del tiradero e Yvasa estaba subcontratada por ésta para realizar ese trabajo.

Sin embargo, ahora la coordinación es directa con el Municipio, “es una coordinación que empezamos con pie derecho porque nosotros entramos a una licitación, y ¿por qué entramos?, porque tenemos el conocimiento, la capacidad y sobre todo porque somos de Juárez”.

Agregó que ahora, en el nuevo contrato se establece que el horario de operación para depositar la basura es de las 6 de la mañana a las 9 de la noche, e Yvasa ya tendrá nueve horas para tapar los desechos.

“Nosotros teníamos que padecer la ineficiencia de PASA porque PASA decía: ‘amplíenme el horario’; nosotros pedíamos que se fuera acotando para tener ese período de cobertura, sin embargo, fueron pidiendo que cada vez se abriera más el horario y con eso ellos iba a abatir el rezago de recolección y no fue así, por eso la problemática que se tiene”, manifestó Gutiérrez.

Agregó que todavía, debido al rezago de PASA, el horario que se tiene para recibir basura no es el óptimo, ya que el relleno se está cerrando a las 11 ó 12 de la noche.

‘Venimos arrastrando el rezago’

“Pero aun así nosotros ya tenemos una ventana mayor para hacer esas coberturas, pero veníamos arrastrando el rezago porque hasta el 5 de septiembre nuestro horario era hasta las 3 de la mañana”, añadió.

Afirmó que, además, la empresa cuenta con la maquinaria que se exigió en la licitación y la que tenía anteriormente.

El nuevo contrato independiente entre Yvasa y el Municipio para la operación del relleno sanitario inició el 5 de septiembre.

Sobre las causas del incendio que ocurrió el viernes pasado en la tarde, dijo que desde el aspecto técnico, el siniestro se presentó en la celda de la basura industrial y estaba cubierta al 90 por ciento.

“Si eso hubiera estado como antes, todavía ayer (el domingo) seguiría, pero no, estaba prácticamente cubierta al 90 por ciento, fue una parte muy corta que nos hizo trabajar toda la noche y dejarla sin situación de riesgos”, manifestó Gutiérrez.

Indicó que la maquinaria con que ya cuenta la empresa, los horarios más amplios para tapar la basura y las medidas que se tienen para reaccionar de inmediato a una quema son algunas de las acciones que se han previsto para evitar nuevos incendios en el relleno sanitario en la nueva administración.

