Interpone queja ante CNDH vs Repuve

Ciudad Juárez.— El descontrol en el manejo de las citas programadas con antelación y el probable maltrato por parte del personal en perjuicio de una usuaria motivaron la primera queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el Registro Público Vehicular (Repuve) en esta ciudad.

La afectada, Carolina Hernández Zeferino, dijo a El Diario que el jueves pasado y por tercer día consecutivo tuvo que salir de su trabajo para realizar el trámite del registro de su vehículo, pese a que tenía la cita para el martes y por fallas en el sistema no fue atendida, y fue citada para el miércoles y luego el jueves.

Al plantear su inconformidad, la ciudadana aseguró que fue maltratada por el personal a cargo del módulo instalado en Pueblito Mexicano, por lo que consideró necesario hacer uso de los recursos legales a su alcance y acudió a presentar su queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y ratificada ante la CNDH, por ser de competencia federal.

Ante el rezago en el proceso de regularización de autos “chuecos”, principalmente en Juárez, Manuel Alejandro Holguín Ochoa, director del Repuve en Chihuahua, dijo que solicitará el apoyo del Gobierno municipal para abrir más módulos en esta ciudad.

Dijo que desconocía la queja, sin embargo, se comprometió a revisar el caso para atender a la ciudadana.

“Conozco la necesidad que hay en todo el estado, la apertura de los módulos ha sido un tanto difícil, ha sido escalonada para atender al volumen máximo: conozco perfectamente que en Juárez ya no hay citas y también sé que a las personas se les pide tolerancia y respeto, pero hay cosas que se me salen de la mano. Sabemos que en Repuve no tenemos prácticamente el personal indicado”, agregó.

Ante esta situación, dijo que se ha dialogado con presidentes municipales para pedir el apoyo.

Mencionó que en Juárez se está solicitando el apoyo al alcalde Cruz Pérez Cuéllar para abrir más carriles para desahogar toda la carga de trabajo que existe.

En Juárez operan cuatro módulos con un carril por parte del Repuve.

“Estamos planeando abrir cuatro carriles más en cada módulo, lo que significa que habrá 20 carriles en la ciudad para atender la demanda que se tiene actualmente”, agregó Holguín Ochoa.

El pasado mes de marzo el Gobierno municipal se dijo listo para apoyar al Repuve en caso de ser necesario, para agilizar el proceso de regularización de autos “chuecos”, una vez que el programa fue reactivado.