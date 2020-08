Interpone LeBaron demanda en EU

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Los integrantes de la comunidad de La Mora masacrados hace nueve meses en la frontera de Sonora con Chihuahua fueron víctimas de lo que hubiera sido un ataque a Agua Prieta, en la pelea por su plaza, dijo ayer Adrián LeBaron, quien a través de una firma estadounidense de abogados demandó a los responsables ante una corte de Dakota.

“No fue un ataque planeado a mi pueblo, ni a mi hija. Mi hija fue un daño colateral. Pero no fue equivocación porque iban a matar al que pasara por ahí y le tocó a mi hija. Eso no quiere decir que no estaban planeando matar”, dijo el padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas mortales.

Según las declaraciones de más de 14 detenidos, las autoridades han podido hacer una recreación de lo que ocurrió días y semanas antes de la masacre, comentó el mexicano-estadounidense.

“En México ya hay arriba de 14 –detenidos–, que yo sepa. Y hay como 10 órdenes de arresto más, que yo sepa. Todos están señalados –en la masacre–, porque de alguna manera estuvieron vinculados. Porque según un estudio que han presentado, ellos –las autoridades federales– ya le agarraron el hilo a lo que pasó días antes, semanas antes”, dijo sobre la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

LeBaron narró que, de acuerdo con dicha investigación, se trató de un ataque planeado a la ciudad de Agua Prieta, Sonora, en búsqueda de su plaza.

“Ellos –los detenidos– se quedaron aquí para cuando regresaran. Y nunca regresaron, la mitad de ellos se brincaron a Estados Unidos para salvar el pellejo. Gente que tienen detenida en Estados Unidos está vinculada. Si 100 personas planearon un ataque a Agua Prieta y les falló algo y en ese ataque mataron a mi hija y a mis sobrinas, el mal está en la planeación de ese ataque”, señaló.

El originario del municipio de Galeana, Chihuahua, dijo que “a estas gentes –los responsables de la masacre– se les debe de perseguir porque planearon, porque se fueron, porque caminaron, porque llegaron, porque se fueron unos a Agua Prieta, porque fue una conspiración en contra de la paz social. Ellos para mí tienen un montón de crímenes que tienen que enfrentar, uno tras otro, desde la premeditación, alevosía, ventaja y todo lo que existiera”, apuntó.

Sobre la demanda interpuesta ante una corte de Estados Unidos contra los responsables de la masacre, explicó que una firma de abogados los invitó a hacerlo y él firmó.

“Es contra los responsables, yo no sé quién mató a mis hijos, pero hay un grupo de investigadores que están trabajando en conjunto con Seido y con el FBI. Se nos invitó a nosotros desde hace tiempo a que pusiéramos una demanda en cortes federales de los Estados Unidos en contra de los asesinos de nuestros hijos, porque como son ciudadanos americanos se vale. Y dijimos: pues pa’delante”.

Dijo que los abogados e investigadores son quienes se están haciendo cargo del asunto en coordinación con las autoridades de ambos países.

“Aquí la idea es que encuentren a los responsables y que no se puedan esconder debajo de las piedras, que sean buscados por policías internacionales. Que, si los agarraron en París, se los arrimen al juez, es lo que están pidiendo”, apuntó a nueve meses de la masacre.

El 4 de noviembre del año pasado, cuando la hija de Adrián LeBaron, Rhonita María Miller, de 30 años, viajaba con sus hijos Howard Jacob Jr., de 12 años; Krystal Bellaine, de 10, y Titus y Tiana, de ocho meses de nacidos, cuando fue atacada a balazos.

Según un video, que no ha sido difundido públicamente, pero que aseguran que parte de la familia lo vio, un grupo de hombres rodeó la camioneta mientras que quien grababa el video con un celular les dio la orden de incendiarla, por lo que las cinco víctimas fueron incineradas.

A 18 kilómetros de ese primer ataque, y apenas a dos kilómetros de la frontera con Chihuahua, fueron asesinadas a balazos a bordo de dos camionetas Christina Marie Langford Johonson, de 29 años, y Dawna Ray Langford, de 43, junto a sus hijos Trevor Harvey y Rogan Jay, de 11 y dos años.

Seis niños más resultaron heridos y sólo dos quedaron ilesos, quienes quedaron huérfanos.

“Yo voy a recurrir a cuanta corte y a cuanto policía honrado pueda. No lo hago en plan de venganza, yo lo hago en el nombre de la no repetición, porque siento que se lo debo a México, el procurar la justicia de mi hija. Tengo un legítimo reclamo de la justicia, por la barbarie”, aseguró LeBaron.

