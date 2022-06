Interpone denuncia por discriminación

Ciudad Juárez.— Tras la huelga de hambre realizada en el exterior de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, Bertha Alicia Flores López interpuso una denuncia por discriminación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el trato que supuestamente recibió en el plantel educativo su hijo, estudiante del cuarto grado, luego de que denunció anomalías con el ejercicio de recursos económicos de un programa federal.

Ayer por la tarde se llevó a cabo un citatorio en la Unidad Especializada en Delitos contra la dignidad y el desarrollo de la personalidad de la FGE Distrito Norte, pero únicamente acudió Flores López y no atendió el llamado el director de la escuela, Gerardo González Trejo, quien explicó a El Diario que no recibió una notificación del citatorio.

Fue el pasado 30 de mayo cuando Bertha Flores levantó un ayuno de más de 80 horas en el exterior de las instalaciones de la escuela, el cual realizó para denunciar irregularidades en el uso de recursos asignados por el programa La Escuela Es Nuestra (Leen) y el supuesto mal trato ejercido sobre su hijo por parte del personal educativo del plantel.

“Desgraciadamente el intento de robo por parte del director y de la mesa directiva no lo pude comprobar, pero lo que sí pude comprobar fue la discriminación”, dijo Flores López, quien explicó que tras las denuncias por los recursos de Leen, la maestra del salón de clases de su hijo comenzó a violentarlo por medio de comentarios sobre su aspecto físico.

Mientras el conflicto por el uso del recurso económico asignado a la escuela sucedía, el hijo de Flores López continuó asistiendo con regularidad a sus salón de clases, pero después manifestó que la maestra le señaló que no era apropiado el largo del cabello para asistir a la escuela, el cual no corta porque forma parte de la tradición de la cultura chiricahua a la que pertenece.

Ante la situación, Bertha Flores emitió un oficio a la dirección de la escuela donde solicitó que su hijo fuera dado de baja y se le inscribiera en el turno matutino del mismo plantel, con el objetivo de que no enfrentara los supuestos malos tratos del personal educativo, por lo que desde entonces el estudiante de cuarto grado no ha asistido a la escuela. Sin embargo, el director de la escuela explicó que no fue atendida la petición de la señora y el alumno no fue dado de baja del sistema para poder continuar garantizando su derecho a la educación, a fin de que tenga la oportunidad de regresar a la escuela cuando lo desee.