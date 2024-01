Interpondrán denuncia contra director de la OMEJ

Ciudad Juárez.- Regidores del Partido Acción Nacional (PAN) y Cecilia Reyes Castro de Morena aseguraron que el Municipio está encubriendo al director de la Operadora de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Andrés Domínguez Alderete, por la construcción de una casa de cambio en El Chamizal, indicaron ayer en rueda de prensa.

Anunciaron que interpondrán una denuncia por este asunto en la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

“Hay un encubrimiento por parte de la autoridad municipal al director de la OMEJ, nosotros hemos sido muy precisos”, aseguró el edil panista Joob Quintín Flores.

La denuncia será ante la Fiscalía Anticorrupción por dos delitos cometidos presuntamente por el director de la OMEJ. Serán por peculado y el uso ilegal de atribuciones y facultades del servidor público.

“Por cierto y aprovecho aquí el uso del micrófono para repetir lo que dije el miércoles: más allá de darnos una explicación, merecemos los juarenses que ese director vaya casa por casa a pedirle perdón y disculpas por haber enajenado el terreno de El Chamizal, 300 metros cuya justificación es para que la OMEJ se hiciera de más recursos”, manifestó Quintín Flores.

Agregó que los recursos que iba obtener la OMEJ en la renta de un espacio de su estacionamiento de El Chamizal por cuatro años a la casa de cambio son 560 mil pesos.

“Yo pregunto a la opinión pública: ¿creen que ese ingreso de 560 mil pesos realmente venga a ayudar al Municipio de Juárez en los cuatro años? Obviamente ahí se presume que no es el negocio de la renta por el cual van”, manifestó.

Los ediles aseguraron que en la querella se buscará fincar responsabilidades contra otros funcionarios municipales que resulten responsables, como los titulares de Parques y Jardines y de Desarrollo Urbano, porque aparentemente sabían de la construcción de la casa de cambio y no hicieron nada para detenerla.

A su vez, antes de la conferencia de los regidores, el presidente muncipal, Cruz Pérez Cuéllar, declaró por la mañana que el director de la OMEJ tiene todo su respaldo.

“Yo confió en Andrés, me parece que de lo único que se le puede acusar es de haber sido muy proactivo, de buscar generar más recursos; por cierto, es la única descentralizada que no le cuesta un peso al Gobierno municipal; al contrario, le aporta”, manifestó.

Agregó que probablemente podrá haber una amonestación contra Domínguez Alderete, pero la sanción la debe definir la Contraloría municipal.

Afirmó que el asunto se tornó político por los panistas.

“Ahorita el PAN está en una lógica de que cualquier cosa se está volviendo política, el tema de los vecinos de Montecarlo, ya todo es político, no tienen nada que presumir, se les olvida que también son Gobierno, ellos tienen el Gobierno del Estado y no vemos obra, no vemos nada y hay una campaña bien orquestada de los precandidatos a senadores a diputados, todos van a hacer político todo”, manifestó. (Araly Castañón)