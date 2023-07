Interpondrá Ayuntamiento denuncia en la FGR

La denuncia por los incendios en el relleno sanitario se interpondrá también ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los daños ambientales, así como en la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

A su vez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que no se retirará a los pepenadores del relleno sanitario hasta no tener pruebas contundentes de que ellos son los responsables de los incendios.

“Vamos a poner la denuncia ante la Fiscalía, ya la está elaborando el secretario del Ayuntamiento y si hay indicios o pruebas que alguien está actuando de esa manera, vamos a exigir que se le cargue todo el peso de la ley, mientras esto no suceda no tomaremos acciones”.

Esto luego de que la empresa Yvasa contratada por PASA para operar el relleno sanitario realizó un posicionamiento en el que se deslinda de los constantes incendios registrados en el relleno sanitario y señala que se trata de siniestros intencionales y de los cuales se han interpuesto cuatro denuncias este año.

“Lo estamos revisando hasta no tener la certeza de que ellos (los pepenadores) estén provocando algún incendio no queremos proceder, no queremos ser irresponsables o actuar de manera arbitraria, estamos revisándolo”, anotó ayer Pérez Cuéllar.

Sobre la petición que se planteó este martes en la comisión de Ecología para que la Guardia Nacional vigile el relleno sanitario, el alcalde dijo que esta labor la seguirá a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

“Yo hablé con el secretario de Seguridad Pública lo seguiremos haciendo nosotros. También las altas temperaturas, también son un riesgo con la basura industrial”, manifestó.

El secretario del Ayuntamiento afirmó que las denuncias ante la FGE y la FGR ya se están preparando y la semana próxima se estarán presentando.

Ortiz explicó que la querella se interpondrá también ante la FGR por los daños ambientales.

“Son delitos ambientales que también pudieran estar previstos en algún tipo penal del Código Federal, entonces nosotros lo que estamos buscando es que pueda quedar amarrada en todos los ámbitos y ya estaremos listos para presentarla la semana que entra”, expuso.

Dijo que la denuncia es por los incendios ocurridos en el relleno sanitario contra quien resulte responsable.

“Estamos narrando que ha habido circunstancias que nos hacen presumir la posible comisión de actos delictivos en esa zona porque han sido recurrentes en cierta manera, aunque ya será la autoridad competente investigadora quien determine si hay o no hay alguna responsabilidad”, manifestó Ortiz Orpinel.

Con la última conflagración que se registró este lunes en el relleno sanitario van nueve hechos de este tipo generalizados que se presentan desde febrero del 2022, de acuerdo con Protección Civil.