Internas del Cereso se gradúan de talleres

Internas del Cereso Femenil se graduaron ayer de un programa de cursos y talleres que fue impartido por becarias de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el cual es parte del programa “Somos UACJ unidos por tu comunidad”.

El proceso duró alrededor de dos meses, tres días a la semana: viernes, sábado y domingo.

Las internas acudieron a diferentes tipos de cursos como dibujo, manualidades en chaquira, filigrana, malla y lectura, indicó Brenda Torres, una de las universitarias que impartió los talleres.

Como ejemplo mencionó que en el de lectura, las mujeres compartían sus vivencias y también hablaban sobre los libros que han leído.

El equipo fue conformado por seis estudiantes de la Universidad, mientras que otros compañeros también participaron de manera externa recolectando donativos, detalló.

En noviembre también se realizó un concurso de catrinas con materiales reciclados en el que ellas mismas confeccionaron sus vestuarios.

“Realmente fue muy agradable porque nosotros íbamos a enseñarles pero terminamos aprendiendo más de ellas, que ellas de nosotros; aprendimos mucho, tanto de sus vivencias personales como sus conocimientos, sobre ese tipo de trabajos dentro del centro. También fue muy agradable escucharlas y permitir que se expresaran con personas distintas al centro”, agregó la estudiante.

En la graduación realizada ayer en el interior del penal, las 60 mujeres recibieron su reconocimiento por parte de directivos de la UACJ, encabezados por Flor Rocío Ramírez, directora de Extensión y Servicios Universitarios

“Lo que me pareció más importante fue ayudarlas a que no se sientan solas, a que no sean estigmatizadas y que sepan que no es la sociedad quien la estigmatiza”, mencionó Jaqueline Fernández, otra de las estudiantes que participó en el proyecto.