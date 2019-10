Intercambian tiliches por libros

Para promover la lectura, generar conciencia ecológica y conseguir apoyos que serán redirigidos a albergues y centros de apoyo, la sala de lectura Petauro Lector organizó el evento ¡Destiliche!, que se realizará hoy desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde entre las calles Aldabas y Camino a Escudero.

Susana Torres, coordinadora de la iniciativa, precisó que se trata de una actividad que pretende conseguir el mayor número de materiales posibles para su reutilización y que a su vez, quienes asistan a llevar sus “tiliches”, soliciten a cambio un libro.

“La idea es que los materiales que sean reutilizables podamos canalizarlos a albergues y asilos; a partir de las actividades que hemos realizado se ha formado una comunidad”.

“Ayudamos a un comedor que se llama Una Pancita Más Sin Hambre y a la Casa del Migrante, entre otros. Así estamos procurando que las cosas que las personas ya no utilicen, no se queden en las orillas (de la ciudad) o lleguen a un lugar al que no deberían”, agregó Torres.

Precisó que la gente ha traído de todo en las ediciones anteriores del evento: ropa, cuadernos, muebles, juguetes y artículos de cocina, entre otros. Asimismo, dijo que no están aceptando llantas o productos químicos, ya que éstos requieren manejos especiales.





Promueven cuidado de la naturaleza

“La cuestión del cuidado ambiental es responsabilidad de absolutamente todos porque es un problema real y debe ser atendido. No debemos esperar a que ninguna estancia u organización tome las riendas de esto, es un compromiso personal, familiar. No hay esfuerzo pequeño, un compromiso que asuma cada quien para ayudar al medio ambiente ya es ganancia”, indicó.

Añadió que es necesario que, una vez que se genere un compromiso, las personas se asocien para hacer más grande el grupo de personas que generan acciones para evitar la contaminación.

“El siguiente paso es asociarse porque entre más hacemos más cosas. Advertimos que hay mucha desinformación para saber a dónde llevar la basura. Lo que queremos hacer es que también la gente sepa que hay un lugar indicado para dejar cada tipo de basura”, puntualizó y ofreció su número de teléfono celular, 656-746-1442, para que los interesados en participar se comuniquen. (Alejandro Vargas / El Diario)





[email protected]