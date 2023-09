‘Intento de suicidio’ destapa problemas de salud mental

Ciudad Juárez.- El supuesto intento de suicidio de una estudiante del plantel número 5 del Colegio de Bachilleres (Cobach) destapó problemas de depresión y ansiedad sin tratarse en estudiantes preparatorianos, de acuerdo con testimonios de padres de familia.

Ayer, una alumna atentó contra su vida al arrojarse desde el pasillo exterior del tercer piso de uno de los edificios, sin embargo cayó sobre el techo de un salón y fue interceptada por personal docente de la institución, sin que haya sufrido lesiones.

De acuerdo con la madre de uno de los compañeros de clase de la alumna, ya había mostrado señales de depresión que no fueron atendidas por los maestros del plantel.

“Les falta capacitación a los maestros, ellos no pueden controlar lo que les sucede en casa a los alumnos, pero tampoco están capacitados en detectar este tipo de problemáticas”, comentó la madre de familia que optó por el anonimato.

Dijo que trastornos como depresión y ansiedad entre jóvenes estudiantes de preparatoria se han elevado desde la pandemia.

“Como mamá lo he visto desde la pandemia, es algo que no se ha podido quitar y los maestros tienen que estar preparados para enfrentar esas cuestiones. Depresiones de ese tamaño no se pueden ocultar, la Secretaría de Educación debería proveerles de recursos para que atiendan ese tipo de problemas”, apuntó.

“Amenazó con suicidarse porque nadie la escuchó, no tenía que haber llegado a amenazar, es el punto que como madres de familia defiendo: hay muchas señales que como maestros pudieron haber visto, la escuela es su segunda casa”, continuó.

“El personal especializado del Grupo de Prevención de Suicidios atiende la situación, así como los padres de familia, asistentes psicológicos y personal médico. Actualmente el área se encuentra asegurada y restringido al acceso mientras se concluye la atención de la alumna”, apuntó el documento luego del hecho.

Desde el año pasado aplicaciones de tamices a los estudiantes de los planteles de Bachilleres detectaron problemas de salud mental, propensión a las drogas y suicidio, luego de la ausencia de dos años en las aulas a causa de la pandemia de Covid-19.