‘Intento de embargo fue herencia del gobierno anterior’

Tanto el director como el subdirector médico en la Zona Norte negaron que el intento de embargo ocurrido el viernes 24 de mayo en el Hospital de la Mujer, obedeciera a falta de pago del actual Gobierno estatal.

Arturo Valenzuela Zorrilla y Víctor Talamantes Vázquez precisaron que es un tema que se arrastra desde 2015, derivado de problemas entre una empresa de alimentos subrogada al nosocomio y sus empleados, mismos que dijeron no haber sido indemnizados.

“No ha habido ningún embargo, es una demanda en evolución que es herencia de la administración pasada. Está en las manos de jurídico y hasta ahorita no se ha embargado ningún bien. No, de ninguna manera (se trató de equipo que no se pagó) fue un asunto de contratación de personal de una empresa externa. Están fincándole responsabilidades a los hospitales pero no es así”, dijo Valenzuela Zorrilla.

Talamantes explicó que parece ser que una empleada, secretaria en aquel entonces, había archivado los papeles y nunca los pasó a la dirección y al jurídico del hospital, lo que provocó que la Junta de Conciliación y Arbitraje marcara al nosocomio por desacato, y lo quisiera hacer responsable de la indemnización de los empleados.

“Un grupo de empleados demandaron a la empresa y como coresponsable al Hospital de la Mujer. Sin embargo, no tenía ninguna responsabilidad jurídica en ese momento, puesto que al subrogar el servicio la única responsable es la empresa que daba el servicio de alimentación. Entonces, se pierde (la empresa) pero deja una serie de citatorios de parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje que nunca respondió en aquel entonces el Hospital de la Mujer”, agregó Talamantes.





situaciones que han estado “explotando” derivadas de la administración anterior. “Es un abismo tremendo el que dejaron pero que hemos ido solventando poco a poco”, señaló. (A. Vargas)





