Intentan ‘reventar’ hotel de migrantes

Ciudad Juárez.— Decenas de migrantes se enfrentaron ayer a elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las secretarías de Seguridad Pública Estatal y Municipal (SSPE y SSPM), luego de que las fuerzas públicas intentaron “reventar” un hotel en el Centro Histórico en un operativo de revisión de estado migratorio.

Carlos, migrante venezolano, contó que él vio cuando llegaron los elementos de la Guardia Nacional acompañados de Migración, pero que al percatarse de que intentaban llevarse a una mujer, a su hija pequeña y a un varón que tomaron por el cuello, grupos de migrantes se abalanzaron para liberarlos.

Al intentar liberarlos la GN intervino, por lo que algunos migrantes empezaron a lanzar piedras en contra de las unidades móviles de Migración, supuestamente, de acuerdo con personal del INM.

En el lugar, ubicado en el cruce de las avenidas Francisco Villa y 16 de Septiembre, había vidrios en el suelo. Según testigos, una camioneta tipo van del INM se llevó a algunas personas migrantes, aunque hasta el momento se desconoce cuántas. Otro automóvil de la dependencia federal quedó varado dado que un grupo de migrantes le ponchó la llanta trasera del lado del piloto.

Señalan a funcionario de robo

Un hombre de barba blanca y lentes oscuros con chaleco verde del INM, quien conducía la camioneta ponchada, fue acusado por migrantes de despojarlos de dinero, celulares y hasta de un documento oficial de residencia mexicana. El hombre al ser entrevistado se negó a responder más que con “sí” o “no” con movimientos de cabeza. Dijo no estar lastimado y no haber actuado solo durante el encuentro con los migrantes. El funcionario no pudo ser identificado dada la falta de respuesta verbal y que no contaba con documentos oficiales visibles que comprobaran quién era.

Presuntamente despojó de 2 mil 500 pesos a un hombre nicaragüense que, junto con un venezolano al que le quitaron mil 600 y su celular, se brincaron desde el cuarto piso a través de tubos de servicio para evitar interactuar con la Guardia Nacional, que tenía cubierta la única entrada al Hotel Úrsula, donde se llevó a cabo el operativo.

El hombre venezolano prefirió omitir su nombre dado que temía que se afectara su proceso migratorio, pues ya cuenta con cita mediante la aplicación CBP One para pedir internarse legalmente a Estados Unidos. Señaló directamente al funcionario federal, y dijo que él estaba tranquilo en su cuarto cuando escuchó “todo el ruido, y llegó este señor a decirme que si tenía permiso y todo, y revisó mi cartera y se llevó la plata”.

Al menos 15 unidades de la SSPM, cinco de SSPE, cinco más de GN, una tanqueta de la Sedena y elementos de todas las corporaciones permanecieron en el lugar hasta que llegó una grúa para llevarse la camioneta del INM. Al retirarse todos los elementos de la fuerza pública fueron abucheados por el contingente de migrantes. Los elementos operativos de la Guardia Nacional respondieron la agresión verbal de igual manera.

Sorprende acción a organizaciones civiles

“Nos llama la atención el número desmedido de unidades de la Guardia Nacional, del Ejército, y sobre todo de Seguridad Pública Municipal... Hasta donde sabemos, nunca ha habido una respuesta armada de las personas migrantes y refugiadas como para que se hagan acompañar de SSPM, de GN y Ejército”, mencionó Blanca Navarrete, directora de la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción, quienes visitaron la zona del conflicto para recabar información sobre el suceso.

Además, recordó que la GN no tiene facultades para realizar actividades de control y verificación migratoria como presuntamente hicieron en este operativo.

Tras el incidente, César Omar Muñoz Morales, titular de la SSPM, reiteró que no se va a permitir que se registren actividades hostiles por parte de los migrantes venezolanos, a quienes se les debe garantizar su libre tránsito, pero se mantendrá la vigilancia en la zona Centro.

Operativo

Unidades Corporación

• 15 SSPM

• 5 SSPE

• 5 Guardia Nacional

• 1 Tanqueta de la Sedena

• Elementos de todas las corporaciones