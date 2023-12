Intentan presuntos homicidas de Tiger una salida alterna

Ciudad Juárez.- Dos de los tres detenidos tras el asesinato del fotorreportero Ismael V. T. intentaron buscar una salida alterna al proceso en su contra por narcomenudeo, pero su abogado no asistió por motivos de salud, según explicó a El Diario.

Las madres de ambos acusados, Joan Eduardo C. B. y Jesús Adrián C. L. señalaron que no sabían a qué iban en esa audiencia porque su abogado les avisó que no estaría presente, y denunciaron que no les han permitido ver a sus hijos –a poco más de 15 días que fueron detenidos en relación con el homicidio del fotógrafo–, bajo la excusa de que tendrían que esperar hasta una sentencia dictada por un juez para poder tramitar los permisos de ingreso pertinentes.

La audiencia de salida alterna se tenía programada a las 9:30 de la mañana de ayer, en una sesión conjunta donde la causa penal de estos dos imputados, la 6383/2023, se sumó a la de nueve personas privadas de la libertad más.

En dicha sesión se solicitaría una alternativa para la causa penal que Joan Eduardo C. B. y Jesús Adrián C. L. enfrentan aún en calidad de presuntos responsables por posesión simple de cocaína que les fue hallada al momento de su detención el 16 de noviembre.

Dada la ausencia del abogado de ambos hombres, el Ministerio Público solicitó diferir la audiencia para no afectar la estrategia legal que tenga la defensa técnica, según comentó la agente en la sala 7 de Ciudad Judicial.

C. L. enfrenta aún un cargo por la causa penal 6380/2023, por el homicidio del fotorreportero, mientras que C. B. está acusado de un segundo delito, de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ambos se encuentran en prisión preventiva por esos delitos diversos, por lo que la agente del Ministerio Público cuestionó la salida alterna al no ser posible la liberación de los detenidos.

El caso de posesión de arma de fuego, la que presuntamente se utilizó en el asesinato de Ismael y que supuestamente era propiedad de C. B., fue remitido al Poder Judicial Federal por el juez de control que lo vinculó a proceso, sin que hasta el momento se haya notificado a Joan Eduardo o a sus familiares sobre la continuación del proceso ante juzgados de fuero federal, según sus declaraciones.