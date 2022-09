Intentan familias volver a empezar

Ciudad Juárez.— Un incendio registrado el pasado lunes 12 de septiembre en el ejido San Isidro consumió dos viviendas y causó daños a una tercera propiedad. Los afectados ahora buscan el apoyo económico de la ciudadanía en su intento de volver a empezar.

Erick Chávez, quien junto a su esposa perdió todas sus pertenencias, informó que aún desconoce las causas del siniestro. Explicó que según el relato de vecinos, el fuego inició en una pequeña bodega de la propiedad contigua.

“Yo no estaba en la casa porque estaba trabajando, pero unos vecinos me dicen que el fuego inició en una bodeguita que tiene el señor que vive al lado, pero la verdad es que no sé exactamente qué pasó”, comentó.

En una de las casas destruidas por las llamas radicaban sus suegros y una cuñada, quien se encuentra embarazada. La mujer tiene además un niño de 6 años y una niña de 4 que ahora carecen hasta de lo más elemental.

Erick dijo que no ha dejado de trabajar para garantizarle a su familia al menos el alimento, sin embargo, sus necesidades actuales superan y por mucho el salario que percibe en la maquila.

Ayer su esposa y suegros acudieron a la Dirección Municipal de Desarrollo para solicitar material para construcción, con el fin de empezar a levantar paredes y techo de dos cuartos para tener dónde dormir.

De momento, las mujeres de la familia están movilizándose para la limpieza y el retiro del escombro.

A través de las redes sociales amigos y familiares de los afectados están solicitando material de construcción, mobiliario, ropa, enseres domésticos y dinero en efectivo para las dos familias afectadas por el incendio.

Ayer el director de Protección Civil municipal, Roberto Briones, dijo que aún no se tiene el dictamen del peritaje. Agregó que se entregará en breve a los afectados.

Respecto a la presencia de los bomberos, dijo que si bien tardaron mucho en llegar al lugar, lo entienden debido a que el siniestro fue por la tarde, que coincidió con la hora pico y el tráfico era mucho; cuando llegaron los bomberos, el fuego ya habría abarcado las dos casas.

Sí usted desea apoyar a las familias afectadas puede realizar un depósito bancario a la tarjeta 4169160824023023 de BanCoppel.

Para ayudar

Cuenta: 4169160824023023

BanCoppel