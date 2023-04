Intentan embargo de camiones del BRT-2

Ciudad Juárez.— Una demanda laboral motivó ayer un intento de embargo en bienes de la empresa concesionaria de transporte público Lazos 5 Puntos.

La abogada particular Jocabeth Santander acudió ayer al establecimiento ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre y calle Bronce con documentación en la que la Junta Especial Número 3 solicita “el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, a efecto de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago”.

El monto, indican la documentación y datos proporcionados por Santander, son 594 mil 900 pesos que el trabajador José Mauricio Castillo reclama como indemnización por despido injustificado después de 12 años de labor en la Línea de Transporte Poniente Sur.

El escrito agrega como demandados a Noé Morales y/o Eliu Morales y/o Everth Morales y otros.

“No le dan la indemnización que le corresponde; en su tiempo contrata a otros abogados y este asunto se detiene en el año 2018, y se continúa; en 2019 otros abogados también lo intentan y luego llega con nosotros”, dijo Santander.

“Se nos otorga el embargo definitivo de unos bienes, pero por cuestiones que no se pudo realizar hoy, mi cliente queda otra vez con injusticia… esta persona se agarra que trabaja para Gobierno del Estado y mucha gente le tiene miedo, inclusive las autoridades; estuvimos dos horas aquí y no se pudieron romper candados a pesar de que había una orden, había orden para ingresar y llevarse los vehículos y no se pudo hacer, hasta que ellos tuvieron tiempo de que se les trajeran los documentos y poder acreditar con ellos la posesión de los bienes”, agregó.

Responden los acusados

Ever Morales, socio de Lazos 5 Puntos, dijo ayer en entrevista que la Línea Poniente Sur “migró a la empresa Lazos 5 Puntos”, y que la parte demandante trabajó para otro integrante de la sociedad, además de que busca quedarse con bienes de esta última, como un camión articulado que presta el servicio para el sistema de transporte BRT-2.

“Lazos es el propietario de los autobuses; no tiene nada que ver con el embargo ni con la demanda”, dijo Morales.

“Por 500 mil pesos se querían llevar un camión que vale 9 millones de pesos”, agregó el concesionario en alusión a la unidad articulada.

De acuerdo con el archivo periodístico y lo explicado ayer por Morales, Lazos 5 Puntos es la concesionaria de la ruta troncal del sistema de transporte público BRT-2, y cuenta con dos unidades articuladas, más 20 camiones Mercedes Benz que le cedió en comodato el Gobierno del Estado.

“No tenemos comentarios, porque no conocemos el fondo y el alcance del evento. En tanto lo conozcamos con detalle, podríamos pronunciarnos al respecto”, dijo ayer Manuel Aguirre, subsecretario de Transporte estatal.