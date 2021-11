Intentan 559 migrantes adultos ingresar a EU como menores

Cuando Juan salió de una comunidad indígena de Guatemala para ir solo hasta Estados Unidos tenía 17 años, pero en el camino cumplió la mayoría de edad, por lo que al llegar a Ciudad Juárez el “coyote” le entregó un acta de nacimiento falsa para cruzar el río Bravo y pudiera ser procesado en el vecino país como un menor no acompañado; sin embargo, fue descubierto por los agentes de la Patrulla Fronteriza y expulsado bajo la advertencia de que si volvía a ingresar con documentos falsos sería detenido.

Como Juan, 559 migrantes adultos que trataron de hacerse pasar por niños no acompañados (UC, por sus siglas en inglés), fueron detectados en el sector El Paso durante el año fiscal 2021, que abarcó de octubre de 2020 a septiembre de 2021; la tendencia continúa en el año fiscal 2022.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza sector El Paso, desde el pasado primero de octubre sus agentes se han encontrado con 55 adultos más que les han asegurado ser menores de edad viajando solos.

Las personas que intentan hacerse pasar por UC enfrentan cargos bajo declaraciones falsas a agentes federales (18 USC 1001) y conspiración para defraudar a los Estados Unidos (18 USC 371), entre otros delitos cometidos por entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Las sanciones varían: desde multas hasta cinco años de cárcel, informó la autoridad estadounidense a través de un comunicado de prensa.

“Las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) frecuentemente reclutan y explotan a individuos, convenciéndolos de hacerse pasar por UC cuando son introducidos de contrabando en los Estados Unidos. Esta es una táctica común utilizada por los TCO debido al manejo único de los UC. Esta explotación de migrantes por parte de las TCO en el sector de El Paso se ha visto agravada por el número récord de UC encontradas en el año fiscal 2021, que totalizó cerca de 23 mil”, destacó la autoridad estadounidense.

Aseguró que los agentes asignados al Centro de Procesamiento Centralizado (CPC) trabajan junto con los agentes asignados a la Unidad de Inteligencia del Sector de El Paso, la rama de Operaciones Extranjeras del Sector de El Paso e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), para detectar las tácticas y tendencias empleadas por las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas.

“A mi papá no lo conozco, me dijeron que había muerto en México, y de mi mamá no sabemos nada, desde pequeño me dejó con mis abuelos y mis tíos, pero mi tía y mi tío son mis papás. Apenas tenía un año y mi mamá me dejó con ellos y yo los respeto porque han sido los mejores padres conmigo”, narró Juan, quien decidió ir a Estados Unidos luego de que sus padres tuvieron que vender sus 50 gallinas para poder mantenerse.

Un tío, desde Florida, le pagó a un “coyote” para que lo llevara con él y pudiera trabajar y convertirse en enfermero en el vecino país. Pero tras ser expulsado y haber sido advertido que volvería a ser devuelto a México si regresaba o detenido si volvía a portar un documento falso, el indígena centroamericano decidió entregarse a las autoridades mexicanas.

Juan confesó que el “coyote” le entregó partida de nacimiento (como le llaman en Guatemala a las actas de nacimiento) apócrifa, que ni siquiera se parecía a su documento original, con la instrucción de cruzar el río Bravo, entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza y les proporcionara el documento.

“Los agentes del Sector El Paso, que trabajan en conjunto con HSI y la oficina del fiscal de los Estados Unidos, están trabajando incansablemente para identificar y enjuiciar a los inmigrantes adultos que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos y afirman de manera fraudulenta ser un niño o un joven no acompañado”, dijo Gloria I. Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso.

“Nuestro trabajo en equipo con nuestros socios de Estados Unidos. Y la colaboración con los consulados extranjeros en nuestra región fronteriza es esencial para mantener seguros a otros migrantes bajo nuestra custodia temporal y nuestras comunidades incluso a salvo”, apuntó Chávez.