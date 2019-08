Intenta Municipio ubicar más zonas con rezago

La Dirección de Desarrollo Social trabaja actualmente en ubicar más Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), trabajo que estará terminado este año, afirmó la titular de la dependencia, Marisela Vega Guerrero.

“Efectivamente se está trabajando en el iagnóstico que es la ampliación de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para tener un sustento a través de un diagnóstico y poder presentarlos directamente a la Federación”, comentó.

Dijo que las necesidades se conocen a nivel municipal, “por eso es que estamos trabajando en ese tema”.

El director de Planeación y Evaluación, Juan Enrique Díaz Aguilar, afirmó anteriormente que el padrón de ZAP no se ha actualizado desde el 2018, y se siguen contemplando las mismas 111 zonas, a pesar de que hay muchas más colonias marginadas que deben incluirse.

Explicó que la Federación, en este caso la Secretaría de Bienestar, es la que evalúa y cataloga las ZAP, porque en esos sectores se aplica inversión para realizar diferentes programas de varias dependencias.

Expuso que en las 111 áreas clasificadas como ZAP falta incluir muchas colonias en pobreza, por ejemplo colonias del suroriente y poniente de la ciudad.

Dijo que por ejemplo hay sectores donde la mitad de una colonia está considera como ZAP y la otra mitad no, y en estos casos no se puede invertir en las áreas donde no existe la clasificación.

Actualmente las ZAP se ubican en sectores del surponiente y norponiente de la ciudad, principalmente, y en unos del suroriente.

