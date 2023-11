Intensifican campaña de protección animal

Ciudad Juárez.- El Cabildo acordó instruir a las Direcciones de Ecología y a la Coordinación de Comunicación Social para que elaboren y ejecuten una campaña para promover la cultura de protección y cuidado de los animales.

Lo anterior fue un acuerdo presentado por la comisión de Ecología y Protección Civil.

La coordinadora de la cartera, Alma Edith Arredondo, dijo que desde marzo de este año el tema de bienestar animal pasó a ser parte del Municipio y se está trabajando en aplicar multas por el maltrato, además se han realizado campañas de esterilización y adopciones responsables.

“Sin embargo por declaraciones dichas por el mismo director de Ecología sabemos que tenemos un número alto de denuncias por maltrato animal, hablar de tres mil denuncias en lo que va del año es un número muy alto porque éstas son tan solo las quejas, las denuncias que lograron llegar al RAMM porque sabemos se pierden en el inter, muchas no saben a dónde dirigirse”, manifestó.

Agregó que esta cantidad es alarmante, y al Municipio ahora corresponde hacer la concientización del maltrato animal.

“Es importante que la gente sepa lo que es maltrato animal que puede ser acreedor a una multa o incluso a la cárcel cuando comete ciertos delitos”, mencionó Arredondo. Agregó que en este tema se necesita que la ciudadanía conozca la responsabilidad a la que se compromete al momento de tener una mascota.

“El tema de mascotas en condición de calle debemos de recordar que es una consecuencia de nosotros como ciudadanos cuando arrojamos a un animalito a la calle y en la calle se reproduce, esta es una consecuencia de nosotros mismos como ciudadanos y tenemos que ser responsables”, puntualizó.

El director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, dijo que un promedio de nueve denuncias diarias recibe la dependencia por maltrato a perros, la mayoría por mantenerlos en malas condiciones.

El funcionario indicó que de octubre del 2022 a la fecha se han recibido 3 mil 500 quejas, de las cuales entre 70 y 75 por ciento sí encuadran en maltrato animal.

Las multas que se han aplicado son de entre 20, 40, 50 UMAS, que son de 2 mil 74, 4 mil 149 a 5 mil 187 pesos, pero mucha gente no las paga y prefiere entregar al animal.

“Necesitamos que la gente entienda que no tienen a un objeto ahí, es un ser vivo que requiere atención, y si no lo pueden tener mejor que no lo tengan”, declaró el funcionario.