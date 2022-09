Intensifica IMSS revisión de estancias hospitalarias

Ciudad Juárez— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que intensificó el proceso de revisión de las estancias hospitalarias prolongadas que actualmente se tienen en los tres hospitales de la institución en Ciudad Juárez, para fortalecer la atención de los pacientes que se encuentren en esa situación, así como para optimizar la capacidad de camas instaladas en esta zona fronteriza.

Lo anterior lo dio a conocer el titular del IMSS en el estado, doctor Enrique Ureña Bogarín, tras un recorrido realizado este fin de semana por el HGR No. 66, el HGZ No. 35 y el HGZ No. 06, en donde llevó a cabo reuniones de trabajo con los directivos de los mismos para establecer las estrategias a seguir en este tema, que impactará de manera importante en el servicio hospitalario, que actualmente se brinda a más de un millón de derechohabientes de la región.

Explicó que el objetivo es identificar –en cada caso– las causas y circunstancias de las estancias prolongadas y determinar si son candidatos a ser trasladados a la Unidad de Expansión Hospitalaria, anexa a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 70, en donde se atiende a pacientes de baja complejidad en recuperación.

Ureña Bogarín señaló que, de esa manera, en el HGR No. 66 y en los de Zona 35 y 06 se dará prioridad a la atención de casos graves de hospitalización y con ello se podrá avanzar en el abatimiento del rezago de servicios médicos y la saturación de las áreas de urgencias de los mismos.

“Iniciamos un trabajo minucioso, a fondo en conjunto con los directivos médicos de la zona, para fortalecer la infraestructura y capacidad instalada en el servicio hospitalario en beneficio de las y los derechohabientes de Juárez”, reiteró el titular.

Asimismo, Ureña Bogarín informó que como parte de esta estrategia se revisaron también las condiciones, la capacidad y la actual operatividad de la Unidad de Expansión Hospitalaria, que actualmente cuenta con 38 camas y con toda la infraestructura necesaria para facilitar la atención a los derechohabientes en recuperación.

“Estamos trabajando de manera intensa para fortalecer el servicio en esta región fronteriza, como lo iremos haciendo de manera paulatina, pero con paso firme, en las demás zonas de la entidad”, concluyó el titular.

