Intensifica búsqueda de su hijo

Ciudad Juárez— Después de que durante un año asegura que ha realizado sola la búsqueda de su hijo desaparecido, Luz María Madrid cuenta ahora con el apoyo de seguidores de las redes sociales que, conmovidos por su lucha buscan reunir recursos para colocar un espectacular en un punto estratégico de la ciudad.

Luz María asegura que la pesadilla que inició para ella el 12 de julio de 2020, la había enfrentado prácticamente sin el apoyo de nadie, ya que además de José Manuel Madrid Canales, de 17 años, su hijo mayor, quien desapareció ese día, sólo tiene a sus otros dos hijos pequeños.

A través de la página de Facebook “Hasta encontrarte Joss”, busca reunir seguidores que puedan difundir la pesquisa y a la vez aportar alguna cantidad –aunque sea pequeña– para solventar el costo de una búsqueda más visible que llegue a toda personas que pudiera tener alguna información, indicó.

“No voy a parar hasta encontrar a José, así me lleve la vida como a Marisela Escobedo yo tengo que encontrar a mi José”, expresó.

Narró que la tarde del 12 de julio ella había vendido a través de Facebook un teléfono celular y quedó de verse con el comprador en el Centro de la ciudad; eran aproximadamente las 7:30 de la tarde cuando se disponía a salir de su casa. En ese momento llegó su hijo, y se ofreció a entregarlo él para que ella ya no tuviera que salir.

Su hijo acudió a las letras de “Juárez” acompañado de un amigo quien lo llevó en su camioneta, sin embargo desde entonces ya no ha sido localizado y su acompañante declaró que se quedó dormido en la camioneta mientras lo esperaba, sin embargo, no fue investigado por la Fiscalía General del Estado, indicó.

La página creada al cumplirse un año de su desaparición, cuenta con más de 500 seguidores que han compartido un número de cuenta donde se busca reunir la cantidad necesaria para la renta del espacio.

De acuerdo con la cotización que fue publicada en la página, las rentas varían de 15 mil a 17 mil pesos dependiendo de la ubicación sin incluir el costo de la lona y la instalación.

Ante el elevado costo, Luz María asegura que la segunda opción sería colocar lonas con la pesquisa en diferentes puntos de la ciudad, para lo cual también busca el apoyo de patrocinadores con alguno de estos anuncios.

“Pero esa es la idea, que se sepa que José aún no ha regresado a casa y que no pararemos hasta encontrarlo”, expresó.

El número de tarjeta que se difundió para colaborar con los anuncios es el 5579 2091 4241 4413 de Scotiabank.

“Pues que es alguna manera de no dejar el caso de mi José en el olvido como tantos casos que hay porque mucha gente ya no los busca porque andaban mal, robaban o usaban drogas y no por eso merecen ser olvidados y archivados, nadie tiene derecho a desaparecer a nuestros hijos, hermanos, primos, nadie tiene porque hacer eso. Mi hijo fue a entregar un celular no andaba de vago y no pararé hasta dar o saber de él”, aseguró.