Integra director del IMSS comité para nuevo hospital

Ciudad Juárez.— Autoridades de los tres niveles de Gobierno arrancaron ayer, de manera simbólica, la reconstrucción del Hospital General de Zona en los terrenos del ex Hipódromo, obra que tendrá un presupuesto previsto de mil 600 millones de pesos.

De acuerdo con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta clínica beneficiará a más de un millón 200 mil derechohabientes del IMSS en la localidad, con una capacidad de 260 camas, y será “el más grande que el Instituto construya en los últimos años”.

Acompañado de la gobernadora María Eugenia Campos, Robledo dijo ayer que se buscó conformar un Comité que involucrara a las autoridades estatales, municipales y sobre todo a la sociedad para que esté presente en cada etapa, a fin de que el hospital entre en funciones en 2024.

Inició obra en 2013

Recordó que la construcción inicial del hospital se dio en 2013 por parte de la Secretaría de Salud ante la necesidad de incrementar la atención médica y de especialidades.

Agregó que se enfrentaron diversos problemas para continuar con la obra, en particular por la propiedad del terreno, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una ruta diferente e hizo el compromiso de que sería construido.

Por su parte, Campos Galván relató que hace un año se efectuó una reunión en la Ciudad de México, en la que se abordó la continuación de este hospital y desde entonces, subrayó, se hicieron las gestiones para hacer realidad esta obra.

La mandataria destacó que se tiene concretada la llegada al estado de más de 8 mil millones de dólares de inversión en los siguientes cinco o seis años, que generarán miles de empleos formales.

La gobernadora celebró el interés del director del IMSS, así como del presidente López Obrador, por ser sensibles y darle seguimiento a este proyecto, en el cual cuentan con el respaldo de la gobernadora y del Gobierno del Estado.

Presupuesto de mil 600 mdp

Al dar los detalles del proyecto del Hospital General de Zona de Ciudad Juárez, el titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, Ramón Aguirre Díaz, explicó que para la obra se donó al Seguro Social un predio con una extensión de 7.5 hectáreas.

Se prevé, abundó, un presupuesto de mil 600 millones de pesos; la conclusión de los trabajos está prevista para el primer semestre de 2024.

Detalló que primero se concluirá la construcción de la unidad médica y posteriormente comenzará el equipamiento y la capacitación para la puesta en marcha del nosocomio.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que la construcción del hospital es una buena noticia para un millón 200 mil derechohabientes del IMSS en la localidad.

Se contará con diversas especialidades, lo que ayudará a que los derechohabientes ya no tengan que viajar a otras partes del país para ser atendidos, mencionó.

En representación del Comité Ciudadano, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad Juárez, Jorge Bermúdez, indicó que ésta es una obra que beneficia a todos los juarenses y derechohabientes del Seguro Social.

En tanto que Dagoberto Cedillos Barraza, también miembro del Comité y presidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Centro, celebró el seguimiento que se le dio al proyecto, que representa “un salto cuántico para poder atender a la población”, y resaltó los estándares de construcción del instituto.

Características

Hay que mencionar que el hospital será construido en un terreno de más de 46 mil metros cuadrados, está ubicado en el terreno del antiguo ex Hipódromo y Galgódromo, contará con equipamiento de primera generación y será atendido por 405 médicos, 869 enfermeras y por 476 trabajadores de otras categorías.

Ayer fue destacado que permitirá despresurizar los hospitales del IMSS tanto de Juárez como de Chihuahua, Nuevo Casas Grandes y Torreón.

La nueva unidad hospitalaria tendrá 260 camas, un área de Cirugía General, Ginecología, Medicina Interna, Unidad de Cuidados Intensivos, Atención Adultos, Atención Neonatales (UCIN), Área Pediátrica, Toco Cirugía, Hemodiálisis, Diálisis, Quimioterapia, Clínica del Dolor, Clínica de Mama, Consulta de Especialidades, Nutrición y Dietética, Medicina Física y Rehabilitación, entre otras.

El monto de la inversión programada es de mil 578.19 millones de pesos para obra y 901.93 millones en equipamiento.

Integrantes

Presidentes:

• Javier Guerrero García, director de Operación de Evaluación del IMSS

• María Angélica Granados Trespalacios, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua

Secretario técnico:

• Jorge Bermúdez Espinoza, presidente de la CMIC

Además…

• Enrique Leobardo Ureña Bogarín, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chihuahua

• Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado estatal de Programas Federales

• Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez

• Federico Talavera Noriega, presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, A.C.

• Nora Elena Yu Hernández, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales

• Manuel Sotelo Juárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez

• Dagoberto Cedillos Barraza, presidente del Coder

• Jesús Salayandía Lara, presidente de la Canacintra

• Liliana Aragón, en representación de INDEX y del Consejo Coordinador Empresarial

• Gilberto Cueva Pizarro, presidente de la Fechac Ciudad Juárez

• Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Canaco de Ciudad Juárez

• Hector Gutiérrez, Southwest Maquila Asociation

• Patricia Álvarez Larios, en representación del presidente de la Coparmex

Sólo sirve el cascarón del edificio

Funcionarios encargados de la obra de construcción del Hospital de Especialidades encontraron fallas de diseño en su estructura, luego de iniciar las obras abandonadas por años en el inmueble.

“La realidad es que vamos a tener únicamente el cascarón y todo hay que volverlo a hacer. El plantado de las unidades médicas no coincide con lo que se había construido. La estructura es sólida, pero no se tiene confirmada la calidad del acero. Es una estructura que puede funcionar, la información es buena, no hay problemas en la cimentación”, explicó el titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, Ramón Aguirre Ruiz.

El funcionario agregó que se tendrán que cambiar áreas completas en piso que no corresponden entre lo que se construyó y lo que está plasmado en el plano de diseño.

Ayer, en el arranque formal de las obras, se hizo un recorrido y luego se tomó protesta al Comité Ciudadano de seguimiento a la construcción del hospital, encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Este comité está integrado por miembros de la Iniciativa Privada de Ciudad Juárez y funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

“Vimos que lo más optimo es que el hospital fuera construido en favor de la derechohabiencia del IMSS en Juárez… nosotros recibimos una carrocería sin permiso de conducción y nos preocupaba porque seguía pasando el tiempo y el riesgo que había de que la estructura se fuera dañando crecía, fue así que iniciamos un proceso que cubriera varias etapas”, comentó el funcionario federal. (Con información de Pavel Juárez / El Diario de Juárez)