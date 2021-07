‘Insuficientes, acciones para la seguridad aquí ’

Ciudad Juárez— Con 102 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y el segundo lugar nacional con más crímenes, lo que se hace por la seguridad en Ciudad Juárez “no es suficiente”, señaló el jueves Guillermo Asiain, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez.

Durante la presentación de los indicadores delictivos del mes de junio, el activista destacó el aumento en los homicidios dolosos durante los últimos seis meses, la permanencia del robo de vehículos y el incremento en violencia familiar y sexual.

“Tenemos 102 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que estemos haciendo no es suficiente (…) Sabemos que se está haciendo un esfuerzo, porque sí vemos un esfuerzo, pero claramente no es suficiente. Tenemos que ser más eficientes”, dijo Asiain.

De acuerdo con los indicadores presentados, basados en estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta junio se habían registrado 721 homicidios dolosos, 120 de ellos en junio.

“Si hacemos un comparativo con el pasado estamos hablando de enero de 2012, en equivalente en cuanto al número de homicidios. En junio hubo 120 homicidios, en los cuales se mantiene la proporción de hombres y mujeres, las mujeres rondan entre el 10 y el 15 por ciento de los homicidios, que es diferente a los feminicidios. Si analizamos los últimos 12 meses parecería que hay una tendencia a la baja, si analizamos únicamente los últimos seis meses hay una tendencia al alza”, apuntó.

De enero a junio se denunciaron además 138 robos de autos con violencia, 22 de ellos en junio; mil 020 robos de vehículos sin violencia, 185 durante el último mes; 10 secuestros, sin ninguna denuncia en junio, y cero extorsiones.

“El robo de autos con violencia es un delito que ha disminuido y que se mantiene en rango, no podemos hablar ni de bien ni de mal, sino que hay un rango de estabilidad, se mantiene. Tuvimos alrededor de 22 robos de autos con violencia, robos de autos sin violencia hemos tenido cuatro meses que ha habido un poco más de actividad en este delito, pero sigue en un rango de cierta estabilidad”, comentó.

Informó que mientras se robaron 207 vehículos, fueron 116 los recuperados, “a pesar de que hubo una intervención en la que lograron recuperar más de 30 vehículos en una sola ubicación, lo cual nos habla de una problemática que ha existido siempre”.

Aunque en junio no hubo denuncias de secuestro, Asiain no descartó que las autoridades investigadoras estén catalogando el delito contra los migrantes de otra manera.

“Teníamos varios meses con casos de secuestros, específicamente de migrantes; seguramente se están catalogando ya de una manera diferente, pero como secuestro extorsivo no se encontraron denuncias en este mes”, comentó.

Durante los primeros seis meses del año se denunciaron demás 35 casos de robo a comercio, cinco durante junio; 21 robos a casa habitación con violencia, uno de ellos en junio; 363 robos más a viviendas sin violencia, 54 en el último mes; 3 mil 431 personas denunciaron haber sido víctimas de violencia familiar, 613 en junio, y 636 más dijeron haber sido víctimas de violación o acoso sexual, 134 en el último mes.

Asiain destacó que la eficiencia de enero a mayo de 2021 fue del 100 por ciento en el caso de la extorsión, con una sentencia; del 30 por ciento en el caso del secuestro, con tres sentencias; del 28 por ciento en violencia sexual, con 104 resoluciones; del 22 por ciento en el delito de narcomenudeo, con 568 resoluciones; del 8.7 por ciento en violencia familiar, con 226 resoluciones, y del 6.8 por ciento en el delito de homicidio doloso, con 41 asesinatos con sentencia condenatoria.

“¿Dónde tenemos más problemática?, en donde se resuelven menos los delitos”, apuntó el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez.

Urgió a las autoridades a destinar más recursos para combatir la inseguridad en esta frontera, y tratarlo como algo esencial.

“Algo esencial es el tema de los recursos. Y si el día de mañana fuera Parral o fuese Delicias tendríamos que estar dispuestos también los juarenses a decir: ‘la problemática que tienen allá requiere más recursos allá’. Pero hoy en día la problemática que tenemos requiere más recursos acá. Y si en cinco años no ha mejorado, bajo que claramente los números en temas de homicidios no han mejorado en cinco años, lo que no podemos hacer es esperar a que llegue otro gobernante a intentar a hacer las cosas mejor, que sí tenemos la esperanza”, apuntó.

Dijo que lo primero que se tiene que hacer es empezar a reorientar presupuestos, ya que los presupuestos ya están establecidos desde el año pasado y tendrá que haber un proceso de reorientarlo hacia algunas de las áreas que son prioritarias, como lo es la seguridad.

Destacó que el estado de fuerza en Ciudad Juárez no es suficiente, ya que Juárez cuenta con 48 operadoras en el C4, para 495 mil 870 llamadas entrantes al 911, 111 mil 168 folios de emergencia y 91 mil 428 llamadas de seguridad de enero a mayo de 2021.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) cuenta con 2 mil 183 elementos, mil 161 de ellos patrullando en total, lo que significa 385 policías en 191 unidades por turno; mientras que en el caso de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) son 310 elementos, 227 de ellos patrullando, 64 por turno en 24 unidades.

“Si dividimos a los policías por turno entre un millón y tantos habitantes, pues estamos muy limitados, por eso hablamos de que sí creemos que las policías están haciendo un esfuerzo, –pero– también tienen áreas de oportunidad muy importantes, como el área de la depuración continua”, comentó.

Informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con 307 ministerios públicos y 264 agentes investigadores, para 12 mil 499 carpetas iniciadas únicamente en los primeros cinco meses del año, 12 mil 667 de las cuales fueron concluidas y 2 mil 002 judicializadas; mientras que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) cuenta con 76 ministerios públicos y 44 agentes investigadores.

El Tribunal Superior de Justicia tiene 44 jueces, para un total de 12 mil 182 audiencias realizadas de enero a mayo, 4 mil 794 expedientes iniciados, 685 sentencias emitidas y 5 mil 258 imputados.

“Es un tema que tiene que ver con los recursos asignados, recordemos que tenemos el 70 por ciento de los problemas y el 30 por ciento de los recursos en el tema de seguridad, entonces tenemos que empezar a voltear y es parte del esfuerzo que se ha hecho con los equipos de transición, se tiene que empezar a voltear estos temas de presupuestos, para que en donde tengamos la mayor problemática podamos tener la mayor cantidad de recursos”, pidió.

También debe de haber depuración de las autoridades policiacas, “eso es crítico. La comunidad constantemente nos está diciendo que no confían todavía en la policía, entonces sí creemos que ese es un tema en el que como comunidad y sobretodo las autoridades tienen que empezar a meterle recursos, no nada más cuando llega una denuncia sino desde antes depurar a los malos elementos”, indicó.