Instruyen sobre los daños que generan los juicios

Ciudad Juárez.- La Red de Organizaciones Dedicadas a la Prevención y Atención de Trastornos Mentales, Neurológicos y por Abuso de Sustancias (ROTMENAS) realiza este viernes al interior del salón Cúpula del Hotel Lucerna, un foro que esta ocasión denominó "Todas las voces, un objetivo: avanzar en el combate al estigma", donde se congregaron representantes de organizaciones y expertos en atención clínica de Ciudad Juárez.

Martha Sánchez, coordinadora de la Comisión de Salud México-Estados Unidos, señaló que este evento tiene la intención de educar a la comunidad y a los servidores, sobre los daños que generan los juicios. Aseveró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado a la desacreditación o estigma como la principal barrera para el acceso de las personas a servicios de apoyo psicológicos y psiquiátricos.

“Se tiende a estigmatizar a la gente y ésta por evitar ser juzgada, por no verse como poco confiable, prefiere no hablar acerca de algún trastorno mental que está padeciendo. Cualquier trastorno mental, si no se acercan, se ve dificultado en la atención, con consecuencias catastróficas como el suicidio”, dijo la profesional e instó a la ciudadanía a mantener una escucha activa, sin juicios, con quienes se expresen.