Instruyen municipales a menores de manera divertida

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Dirección de Prevención Social de la Policía Municipal se mantienen llevando información preventiva a los mas pequeños de las familias de una manera divertida para lograr impactar a las niñas y niños de las escuelas primarias y prescolares.

Por medio del Teatrino, y con los divertidos personajes de la historia del “lobo bobo” es la manera en que los elementos preventivos les dan vida a las marionetas de peluche haciendo voces divertidas los policías logran brindar un rato agradable a los pequeños asistentes y logran enseñarles las situaciones de riesgo y cómo actuar.

Esta semana tocó a alumnos de la escuela Miguel Lerdo de Tejada, que se encuentra ubicada en la calle Vicente Suarez de la colonia Manuel Valdez, hasta donde se dieron cita los elementos del Grupo 16, para informarles a los menores, que no deben de hacer caso a los desconocidos, que no deben contestar el teléfono, que no deben de abrir la puerta de la casa, que no deben de aceptar ni dulces ni juguetes de gente extraña.

Importante información es la que los policías preventivos municipales les dejan a las niñas y los niños, que van desde consejos como los mencionados anteriormente hasta lo importante que es el cuerpo de cada uno de ellos y que este no debe ser tocado por nadie, y que si alguien lo hace deben de avisarle a sus papás inmediatamente o a quien más confianza le tengan.