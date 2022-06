Instruyen a adolescentes sobre derechos sexuales

Ciudad Juárez— Estudiantes de la Escuela Secundaria Federal 8 se beneficiaron con el programa ‘Conociendo nuestros derechos sexuales y reproductivos’, taller exclusivo para los jóvenes de escuelas secundarias y preparatorias en donde se tratan temas como la prevención de embarazos no deseados.

Priscila Gaytán Soto, jefa de departamento la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, indicó que el tema pilar de este programa es el de los ‘mitos del amor romántico’ en donde el objetivo es apoyar a los jóvenes a relacionarse con otras personas de forma sana y bajo el respeto.

PUBLICIDAD

“Es con el objetivo que las jóvenes y los jóvenes conozcan cuales son los mitos que se nos han inculcado para aceptar las relaciones afectivas, como: si no te celan no te aman, que me des la prueba de amor sino no me amas, que hace que las relaciones sean basadas en chantajes, manipulaciones y violencia”, explicó Priscila Gaytán Soto.

Gaytán Soto mencionó que las escuelas interesadas en el programa ‘Conociendo nuestros derechos sexuales y reproductivos’, deberán marcar al número de teléfono (656) 629 3300 a la extensión 53909 para agendar una cita o acudir a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, que se ubican al interior del Parque Central.