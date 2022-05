Instruye a otros desde las sombras

Ciudad Juárez.— Para el profesor Antonio Rojas, la discapacidad visual que padece no es un impedimento para compartir sus conocimientos a niños, jóvenes y adultos que acuden al Centro de Estudios para Invidentes (Ceiac), donde ejerce como docente en tecnología asistiva.

Antonio Rojas mencionó que esta discapacidad es de nacimiento y desde muy temprana edad enfrentó muchas limitantes para trasladarse de un punto a otro, o también en su desarrollo académico, por lo que agradece que exista un centro como Ceiac en donde se brinde ayuda a las personas invidentes o de baja visión.

“Les doy el conocimiento en base de la tecnología y eso lo aplicamos en cómo lo pueden usar en el ámbito escolar y en sus actividades diarias, porque la tecnología puede facilitar muchas actividades”, expresó.

En la clase del profesor Antonio, que es una vez a la semana, los alumnos aprenden mecanografía en la computadora, donde se les orienta a utilizar el teclado y tener buena postura; explicó que estos ejercicios tienen retroalimentación auditiva y en el caso de las personas con baja visión también se incluyen animaciones.

Además, con los estudiantes que tienen mayores conocimientos con dicho aparato, él les ayuda a utilizar herramientas como Excel, Word y Power Point; también a navegar en Internet, utilizar el correo electrónico o aprender a manejar plataformas como YouTube o Facebook.

“Que se animen a cumplir las metas que ellos tengan para ayudarlos en lo que necesiten, que vengan aquí para poderlos ayudar con mucho gusto”, dijo el profesor Antonio.

Compartió que derivado de las limitantes que ha enfrentado por la discapacidad visual que padece, fue como decidió convertirse en profesor para ayudar a los demás a facilitarles sus actividades escolares desde hace tres años.

“Estoy bastante emocionado porque esta idea surgió en base a los problemas que yo tuve en el ámbito académico, y yo cuando estaba en la preparatoria no había mucho apoyo para alguien que usa estas tecnologías, a veces me ayudaban pero no siempre pasaba así y yo tenía que arreglármelas solo”, dijo sobre su experiencia de vida.