Instan a ser responsables con mascotas

Ante los 19 casos de rickettsiosis con 8 defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez durante este 2019, médicos veterinarios zootecnistas instaron a la población a buscar métodos para erradicar la presencia de garrapatas en sus hogares, y a ser responsables con sus mascotas.

Carlos Sosa y Alfredo Orozco, egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con más de 20 años de experiencia en su área, dijeron que para colaborar con las acciones de Vectores Rickettsia y Rabia de la Secretaría de Salud, es importante que los ciudadanos tengan interés en sus caninos y les inviertan.

Precisaron que hay medicamentos antipulgas que alcanzan los costos de 700 pesos, aunque añadieron que existen otros métodos que pueden ser más económicos, dependiendo del peso del perro.

“Algunas personas tienen sus mascotas de manera ilegal, y me refiero a que no cumplen con los reglamentos. Todo eso va aumentando el problema. (…) Los costos (de los antipulgas) pueden ser poquito elevados pero realmente para los propietarios sensatos no tanto porque no podemos defender a quienes no les invierten a sus mascotas porque deben tener solo las mascotas que pueden cuidar”, dijo Sosa.

Añadió que en clínicas caninas pueden encontrarse ectoparacitisidas orales, como Bravecto y Simparica, que dan buenos resultados para eliminar la presencia de parásitos.

A su vez, Orozco especificó que no basta con sólo bañar al perro con antipulgas porque eso no erradica a los parásitos, sólo evita que se suban al perro pero pueden buscar a otro huésped, como un humano.

“El veneno para matar a las garrapatas es por la sangre que chupan. Al perro lo tienes que tratar por la sangre, porque las garrapatas son hematófagos. Entonces, el veneno es para que entre por la piel del perro, y entonces ahí, cuando la garrapata lo chupe, se va a morir. Tenemos que tener control con todas las casas donde haya perros. Ahorita no cuidan, y ahí están los niños muriéndose y a mí se me hace una tristeza que no podamos poner nuestro granito de arena”, dijo Orozco e instó a un mayor control.

Ambos especialistas dijeron que es preciso mantener una atención especializada para las mascotas, por lo que puntualizaron que la población debe acudir primero a un veterinario antes de usar los productos.

Para reducir la presencia de garrapatas transmisoras de rickettsia, la Secretaría de Salud puso a disposición el número 6135510, extensión 203, para interponer reportes ante el área de Vectores.





