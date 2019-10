Instan a reforzar seguridad de personal médico

Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano, instó a las autoridades a reforzar la seguridad para los servidores de salud tras la amenaza en contra de personal de la Cruz Roja para no atender a heridos de bala. El amago fue confirmado por Gabriel Reyes, titular de la institución en Salvárcar.

En entrevista Chavarría indicó que lo anterior remonta a las épocas más violentas en Juárez, donde incluso se remataba a los lesionados en las clínicas públicas.

“Amenazar otra vez a una instancia de salud pública es un indicio de que otra vez no hay quien les ponga el freno a estos grupos porque aquí, en lo que se tiene que insistir, es en que se debe de detener y perseguir a estas personas para que no exista impunidad porque es lo que genera que se sientan con libertad de actuar y que piensen que no van a tener un castigo por sus acciones”, precisó.

Añadió que para mejorar la protección de los cuerpos de emergencia es necesario fortalecer aun más los mecanismos de comunicación y resguardo entre el personal de salud y de seguridad pública.

“Aquí lo que se tiene que hacer es que las instituciones médicas por su parte fortalezcan su seguridad y por otro lado que las autoridades estén pendientes de estas instituciones y que estén en contacto por si ocurre cualquier amenaza, que tengan rondines permanentes, que pongan vigilancia y que realmente se actúe deteniendo a los responsables (…)”, dijo.

“Que estén amenazando a los servidores de salud es otro nivel de gravedad en esta cuestión de la violencia en la ciudad”, refirió Chavarría.

Puntualizó que la comunidad debe tener en claro que los paramédicos sólo están realizando su trabajo, prestando un servicio, sirviendo a la sociedad sin estar involucrados con los hechos.

“Todos los prestadores de servicios de la salud, lo único que hacen es atender a la víctima sea quien sea. Ellos no están involucrados en nada de cuestiones delincuenciales. Lo que hace el médico, la enfermera, el paramédico es atender a las víctimas y tratar de salvarles la vida, esa es la misión y la vocación de nosotros. No es justo que se ponga en peligro a los compañeros por hacer su trabajo”, indicó.





[email protected]