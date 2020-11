Instalarán sistema de recaudo en estaciones del EcoBús

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Aún cuando este mes podrían entregarse todos los trabajos realizados en la primera ruta troncal de Ciudad Juárez, al menos 13 estaciones no podrán iniciar funciones, hasta que sea instalado el nuevo sistema de recaudo.

José María Fernández Sigala, director del Fideicomiso de Transporte Sustentable EcoBús, informó que se proyecta que para antes de que concluya el presente mes, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos (FPFC) entregue la totalidad de los trabajos de rehabilitación de la denominada BRT-1, que consistieron en la construcción de 13 estaciones nuevas y la remodelación de otras 14.

Sin embargo, destacó que aún y cuando las estaciones sean entregadas, aquellas construidas desde cero no podrán operar de manera inmediata, dado que no cuentan con sistemas de recaudo para brindar el servicio.

“La idea es que se termine de entregar el proyecto este mes, en el caso de las estaciones nuevas, no podrán iniciar funciones de manera inmediata porque no tienen equipo de recaudo; ya por parte de Hacienda se está llevando a cabo el proceso de licitación, así que mientras no tengan todo el sistema, no están en condición de brindar servicio, a menos que usemos un sistema alternativo”, comentó.

Apenas el pasado viernes, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos entregó otras ocho estaciones de la BRT-1, entre las que destacaron el paradero “Jumanos”, “Monumento”, “Tecnológico”, “Independencia”, “Ramón Rayón”, “Tarahumaras”, “Niños Héroes” y “Bahía Kino”.

Las estaciones se suman a las ya entregadas por el Fideicomiso semanas atrás como “Presidencia” y “Santiago Troncoso”, sumando un total de 10 paraderos entregados hasta el momento.

Sergio Madero Villanueva, director general del FPFC, manifestó que las estaciones están equipadas para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo, entre otros beneficios.

“Tienen alumbrado renovado, están más aseguradas, se instalaron bancas para que la espera sea más cómoda, además se tendrá un sistema de comunicación con los usuarios a través de pantallas, y los paraderos cuentan con señalética perfectamente ubicada, entre otras características”, señaló.

En este proyecto se amplió la ruta 10.1 kilómetros en ambos sentidos, y se pavimentaron 2.6 kilómetros de superficie; además, se construyeron 13 estaciones nuevas y se remodelaron otras 14 con una inversión de 249.5 millones de pesos por parte del FPFC.

A la cantidad antes mencionada se le suman otros 59 millones de pesos autorizados el pasado 19 de agosto para la adquisición del nuevo sistema de recaudo.

El 25 de septiembre se autorizó la licitación FPFC/CA/011/2020 para la adquisición de 74 máquinas expendedoras y para recarga de tarjetas que serían instaladas en los accesos de las estaciones, tanto existentes, como en las nuevas.

Un mes después, el 25 de octubre, el Fideicomiso anunció su decisión de cancelar dicha licitación pública, atribuyendo que se buscaría que todos los que deseen participar, encuentren una convocatoria con claridad de todos los elementos, sin dejar espacio a dudas o interpretaciones.

