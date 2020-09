Instalarán baño portatiles en cruces internacionales

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El presidente municipal, Armando Cabada, exhortó a los usuarios de los puentes internacionales a no ir a El Paso para evitar los largos tiempos de espera.

“Si están haciendo deliberadamente el tema de cerrar filas para que la gente se tarde más, se desespere, y el mensaje es muy claro, es para que no vayan a El Paso, Texas, eso es lo que están haciendo las autoridades norteamericanas”, mencionó.

Aseguró que el Municipio instalará baños portátiles para la gente que tiene que esperar horas para cruzar y necesite utilizarlos.

“Yo lo que digo; si no tienen realmente algo esencial a que ir a El Paso, Texas, no vayan, el argumento, la justificación es el tema de la pandemia, el tema del coronavirus, entendemos a las autoridades, pero no compartimos ese tipo de políticas”, expuso Cabada.

Anotó que como lo ha dicho en otras ocasiones, “no es justo que de allá para acá esté abierto y se les dé la bienvenida a todos, y de aquí para allá estén tan restringidos, tan limitados”.

Indicó que oficialmente hay más contagios de aquel lado, “entonces el argumento de que si les llevamos el virus o que si lo traen para acá parece poco soportable”.

Dijo que estas restricciones se aplican “casualmente” en los tiempos electorales que se viven en Estados Unidos.

“Es un mensaje muy claro de que no quieren que vayan, ellos están resintiendo la afectación económica, todos los recursos que los mexicanos dejábamos de aquel lado cuando cruzábamos, es un problema serio, pero finalmente ellos son soberanos, son autónomos y pueden aplicar las medidas que a su beneficio consideren”, declaró el alcalde.

Agregó que debido a las largas filas en los puentes internacionales el Municipio ha concentrado más elementos de Seguridad Vial en las líneas, así como a agentes de Seguridad Pública para evitar disturbios.

“Afortunadamente no hemos tenido este tipo de situaciones; pedimos tolerancia, sé que es mucho porque son demasiadas horas las que los hacen esperar, vamos a tratar de ayudarles nuevamente instalando baños móviles”, comentó.

La conmemoración del Día del Trabajo –Labor Day– y las acciones tomadas por las autoridades de Estados Unidos para desalentar a sus ciudadanos y residentes de cruzar a México, provocaron este lunes filas de hasta más de cinco horas en los cruces internacionales para regresar a El Paso, informaron autoridades de ambos países.

El lunes por la tarde, la línea de vehículos para cruzar a El Paso por el puente internacional Paso del Nortesanta Fe llegó hasta la calle Panamá, sobre la avenida 16 de septiembre, lo que significó 3 kilómetros (casi 2 millas) de longitud.

La inusual fila sorprendió a los fronterizos, que dijeron no recordar que alguna vez la hilera internacional de vehículos alcanzara tal dimensión.

